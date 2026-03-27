La Guardia Civil pide la colaboración ciudadana para encontrar a los dos sospechosos del tiroteo de Rioja (Almería) donde murió una mujer

El contexto Ambos están en busca y captura. El hombre es el presunto responsable de la muerte de la pareja de su hermano, que fue alcanzada por un arma de fuego durante una disputa familiar. El hermano del sospechoso también está ingresado en la UCI.

La Guardia Civil busca a Javier Nieto Santiago y Rocío Rodríguez Gómez, presuntos responsables de un homicidio en Almería. El pasado martes, en Rioja, un tiroteo entre familiares dejó una mujer muerta y su pareja herida, quien permanece en la UCI tras ser operado. La Guardia Civil ha difundido las imágenes de los sospechosos para facilitar su localización. La víctima, que deja cuatro hijos, vivía en el municipio desde hace años. Las autoridades han descartado la violencia de género como motivo y mantienen un dispositivo para capturar a los implicados y esclarecer los hechos.

Fíjense bien en las caras del hombre y de la mujer de la fotografía y del vídeo que acompañan a esta noticia. Se les busca por un crimen ocurrido hace solo tres días en Almería. Están en busca y captura tras haber matado a una mujer.

La Guardia Civil ha pedido la colaboración de todos los ciudadanos para poder localizarlos. El pasado martes, se produjo un tiroteo en Rioja, en Almería, en medio de una disputa entre familiares. Como consecuencia, una mujer sufrió graves heridas de fuego y acabó muriendo.

Por ello, los agentes de la Guardia Civil no han dudado en difundir públicamente sus rostros y sus nombres. Son Javier Nieto Santiago y Rocío Rodríguez Gómez, los presuntos autores del homicidio de la mujer. Buscan que alguien que pueda cruzarse con ellos y que, gracias a estos datos los reconozca, pueda avisar a las autoridades y ayude en su localización.

Según las primeras investigaciones, el hombre al que se busca habría disparado y acabado con la vida de la pareja de su hermano, que también habría sido alcanzado por las balas y se encuentra ingresado en el hospital. Según fuentes sanitarias, el hombre ha sido intervenido quirúrgicamente y se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital almeriense.

Javier Nieto Santiago y Rocío Rodríguez Gómez, los presuntos autores del homicidio de la mujer en Almería

La mujer deja cuatro huérfanos, tres de ellos menores de edad, según ha confirmado la alcaldesa de la localidad, Olga María González. La misma ha explicado que la familia residía en el municipio desde hacía muchos años.

A la espera de nuevos datos, las autoridades mantienen un amplio dispositivo en la zona para localizar al tirador y esclarecer el desencadenante de los hechos, en los que se ha descartado de forma oficial la hipótesis de la violencia de género.

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