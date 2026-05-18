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Resultados del 17M

El PP de Moreno, ganador de las elecciones

El calendario de Juanma Moreno para formar gobierno: deberá pactar con Vox en un proceso que puede irse más allá del verano

¿Por qué es importante? Si Moreno no consiguiese ser investido ni en primera ni en segunda votación, se abriría un plazo de dos meses para que el candidato del PP obtenga la mayoría simple.

El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por el PP, Juanma Moreno, en las puertas de la sede de su partido en SevillaEl candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por el PP, Juanma Moreno, en las puertas de la sede de su partido en SevillaAgencia EFE
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El Parlamento de Andalucía que ha salido de las elecciones de este domingo celebrará su sesión constitutiva el 11 de junio, con lo que se abrirá la decimotercera legislatura tras los primeros comicios autonómicos de 1982.

Una vez resueltas las posibles impugnaciones y reclamaciones, el 1 de junio las Juntas Electorales Provinciales proclamarán los diputados electos y después la Junta Electoral de Andalucía publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) los resultados definitivos.

El calendario para la elección del nuevo presidente de la Junta es el siguiente:

  • El 11 de junio se constituirá el Parlamento y se elegirán los miembros de la Mesa de la Cámara.
  • Tras la sesión constitutiva se abrirá un plazo de 15 días -máximo hasta el 26 de junio- para la celebración del debate de investidura, fecha que fijará el presidente de la Cámara.
  • En el debate de investidura, según el Estatuto de Autonomía, el candidato a presidente deberá tener mayoría absoluta en la primera votación, 55 diputados, dos más de los que ha conseguido el PP de Juanma Moreno.
  • Si no hay mayoría absoluta, 48 horas después se repite la votación, en la que solo se requiere mayoría simple (más votos a favor que en contra).
  • En caso de no conseguirse dicha mayoría se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista anteriormente.
  • Si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, la Cámara quedará disuelta y se convocarán nuevas elecciones automáticamente.
  • Hay que tener en cuenta que el Parlamento andaluz no es hábil durante el mes de agosto, por lo que el proceso podría quedar abierto hasta septiembre en caso de no llegar a un acuerdo de gobierno.

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