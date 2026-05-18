Juanma Moreno califica de "sobresaliente" su resultado en las elecciones pese a perder la mayoría absoluta

¿Qué ha dicho? El líder 'popular' ha aseverado que ha cumplido dos de los tres objetivos que se fijó al principio de la campaña: ganar las elecciones y ser el partido líder en las ocho provincias. Ahora bien, se le ha escapado el tercero que era revalidar la mayoría absoluta.

Juanma Moreno ha ganado las elecciones andaluzas, revalidando su victoria aunque sin repetir la mayoría absoluta de su segunda legislatura. A pesar de ello, considera sobresaliente el resultado, ya que el PP andaluz cumplió dos de sus tres objetivos: ganar las elecciones con casi 150,000 votos más y ser la primera fuerza política en las ocho provincias de Andalucía. Sin embargo, no lograron alcanzar la mayoría suficiente, quedándose a dos escaños. Moreno agradeció a los andaluces y prometió seguir transformando Andalucía, aspirando a cuatro años más de reformas y estabilidad. [Fuente: laSexta]

Juanma Moreno ha ganado las elecciones andaluzas. Ha revalidado la victoria, pero lo ha hecho con un sabor agridulce porque lo que no ha conseguido repetir es la mayoría absoluta de la que ha gozado en su segunda legislatura. Aunque, pese a todo, ha puesto un sobresaliente a su resultado en los comicios.

Lo ha hecho porque, como él mismo ha reconocido en el discurso realizado este domingo, el PP andaluz se había fijado tres objetivos al comienzo de la campaña: "El primero era ganar las elecciones y las hemos ganado con casi 150.000 votos más. Hemos ganado, además, con casi 20 puntos de diferencia con la segunda fuerza política. Por tanto, el primer objetivo, el de ser el preferido de los ciudadanos de Andalucía, lo hemos cumplido".

"El segundo objetivo que teníamos, que no es fácil, era ganar en estas maravillosas provincias que tenemos en Andalucía y en las ocho la primera fuerza política ha sido el PP", ha proseguido.

Ahora bien, ha reconocido que en el tercero se han quedado "muy cerca", pero no lo han conseguido: "Nos hemos quedado a dos escaños de esa mayoría suficiente. Es verdad que era complicado y que iba a depender de los restos. A veces la Ley D'Hont nos favorece y a veces nos perjudica. No hemos sacado matrícula de honor, que era a lo que habíamos aspirado, pero hemos sacado un sobresaliente".

Pese a todo ha lanzado un mensaje de agradecimiento a los andaluces, a su equipo y a la dirección nacional encabezada por Alberto Núñez Feijóo. "No os vamos a defraudar. Los andaluces nos han dado un mandato claro y definitivo: que sigamos transformando y cambiando Andalucía. Que sigamos en ese proyecto que iniciamos en el 19 de transformar nuestra tierra para hacerla más próspera. Ese mandato puedo decir que lo vamos a cumplir", ha indicado.

"Si ellos quieren cuatro años más como así quieren la mayoría de los andaluces, que sepan que este candidato aspira a dar cuatro años más de reforma, proyectos y de estabilidad a Andalucía; nos corresponde la responsabilidad de formar Gobierno y gobernar. Que sepan los andaluces que cuentan con un gran proyecto y con muchas ganas e ilusión. Nos vamos a dejar la piel por vosotros", ha concluido Moreno.

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