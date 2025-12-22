Feijóo insta a Abascal a permitir un Gobierno del PP en Extremadura y a "no equivocarse de adversario"

Los detalles El líder del PP ha lanzado un mensaje claro a Vox tras la victoria de la candidata popular en las elecciones en Extremadura y ha augurado que el "declive irreversible del Partido Socialista no ha hecho más que empezar".

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a Vox a actuar con responsabilidad tras las elecciones en Extremadura, donde el PP ha obtenido resultados contundentes. Feijóo ha enfatizado que el adversario no es el PP, sino un Gobierno basado en la mentira y la corrupción. Ha reconocido la mejora de Vox y del PP en los comicios, criticando al PSOE por su estrategia fallida. En Extremadura, Vox ha logrado 11 diputados, mientras que el PP, liderado por María Guardiola, ha obtenido 29 escaños, quedando cerca de la mayoría absoluta. Aunque el PP necesita la abstención de Vox para gobernar, fuentes indican que esto podría tener un coste significativo.

En su intervención ante la junta directiva nacional de su partido, ha añadido que con los comicios extremeños, de los que, ha insistido, no caben "interpretaciones caprichosas", se ha activado un efecto dominó al que seguirá Aragón, donde el PP está imparable, ha afirmado. "Los ciudadanos han hablado con contundencia y nosotros debemos actuar en consecuencia. Debemos proceder con la responsabilidad y la proporcionalidad que nos han dictado, todos", ha dicho en referencia al partido de Santiago Abascal.

Feijóo ha reconocido que Vox "ha mejorado sus resultados" en los comicios de este domingo y "el PP también", subrayando que "la mejora del resultado de Vox no es a costa del Partido Popular". Por eso, ha pedido al PSOE que asuma "el fracaso de su relato". "De tanto alimentar el miedo a Vox para frenar al Partido Popular, han conseguido que crezca Vox y que crezca el Partido Popular. Gran exitazo socialista", ha exclamado.

Así, Feijóo se ha dirigido a Vox para pedirle que "comprenda lo que la mayoría de españoles quieren" y "no se equivoquen de adversario nunca más" porque "el adversario no es el PP". "El adversario no está en esta sala, ni en el espacio constitucional que nosotros defendemos. El adversario es un Gobierno que ha degradado la política y que ha convertido la mentira y la corrupción en sistémica", ha manifestado, para reclamar después que se proceda con "responsabilidad" y "proporcionalidad".

Feijóo ha resaltado que el "declive irreversible del Partido Socialista no ha hecho más que empezar" y ha subrayado que "los españoles no quieren más sanchismo". "Fue Sánchez quien planteó estas elecciones como una cuestión de confianza", ha manifestado.

Tras asegurar que se ha activado un "efecto dominó" que afectará a más territorios ante las próximas citas con las urnas, Feijóo ha afirmado que el "topicazo de la derecha y la ultraderecha ya no cuela".

El PP asume que la abstención de Vox le saldrá cara

Mientras, fuentes del PP reconocen esta mañana a laSexta que Guardiola no se libra de Vox, y aunque solo necesitaría la abstención de la ultraderecha para gobernar, asumen que les va a salir cara. Lo que es ya seguro es que los de Santiago Abascal pedirán la presidencia de Asamblea, presencia en organismos públicos y senadores por designación autonómica. Además de medidas específicas contra el Pacto verde, la inmigración ilegal, bajada de impuestos y retirar las subvenciones a los sindicatos. También, en la línea con lo hecho por Pérez Llorca en la Comunitat valenciana, exigirán un discurso público y solemne en el que compren los marcos de la ultraderecha.

No obstante, fuentes de Vox a laSexta señalan que no contemplan pedir la entrada en el Gobierno de Guardiola y que su estrategia es a largo plazo. En público, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, reivindicaba este domingo, tras conocer los resultados, a su partido como "el ganador real" de los comicios, al tiempo que aseguraba que defenderá "cada voto" con "uñas y dientes".

"Extremadura ha hablado para decir alto y claro que quiere más Vox, mucho más Vox, el doble de Vox y más del doble de Vox", clamaba Fernández Calle tras haber obtenido, con el 99,98 por ciento de los votos escrutados, un 16,9 por ciento de los sufragios.

En concreto, Vox ha conseguido en la Asamblea de Extremadura un total de 11 diputados, de los 65 que conforman la sede del Legislativo autonómico. De este modo, los de Abascal crecen en seis escaños respecto a los cinco que obtuvieron en los comicios del año 2023.

Mientras, la candidata del PP de Extremadura, María Guardiola, proclamaba su victoria "incontestable". Ha obtenido más del 43% de los votos, pero se ha quedado lejos de la mayoría absoluta que le permitiría gobernar sin apoyos. Y así, avanzaba que comenzará una ronda de contactos con el resto de fuerzas parlamentarias para conformar "lo antes posible" un gobierno "estable" para "seguir liderando el cambio" iniciado en 2023.

La líder del PP, que ha subrayado que el PP, con 29 escaños (la mayoría absoluta son 33), logra once más que la siguiente fuerza política, el PSOE, con 18 (han perdido 10 escaños), ha conseguido obtener "la confianza mayoritaria" de la comunidad autónoma.

