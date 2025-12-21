Gallardo no dimite pese a la debacle del PSOE y carga contra Guardiola: "Las elecciones se convocaron con una mentira"

¿Qué ha dicho? El candidato socialista habla de "fracaso" de la 'popular' y afirma que Extremadura vive ahora "un mayor bloqueo e inestabilidad". Vox ha subido de los cinco a los 11 escaños.

Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, ha comparecido tras los malos resultados electorales, donde los socialistas perdieron 10 escaños respecto a los 28 de 2023. A pesar de ello, Gallardo no dimitirá y critica a María Guardiola por una convocatoria electoral que califica de "fracaso". Según Gallardo, las elecciones no han traído estabilidad, sino un aumento de la ultraderecha y un bloqueo en la región. Insiste en que Guardiola debe analizar el resultado. Gallardo ha convocado una reunión urgente de la ejecutiva para estudiar los resultados y recalca que su futuro político es secundario.

Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, ha comparecido ante los medios después del mal resultado obtenido en las elecciones. Después de unos comicios en los que los socialistas han perdido 10 escaños con respecto a los 28 obtenidos en 2023 por Guillermo Fernández Vara.

A pesar de todo, Gallardo ha descartado dimitir e incluso ha hablado de "fracaso" de María Guardiola por la convocatoria electoral. Por una que, dice, se realizó "por una mentira que se ha confirmado".

"La pregunta es para qué han servido estas elecciones. Guardiola las convocó para tener una mayoría absoluta. No quiso ni negociar los presupuestos. Precipitó todo esto para convertir Extremadura en un experimento que ha fallado", ha afirmado Gallardo.

Y habla de un "mayor bloqueo e inestabilidad": "No ha llegado la estabilidad sino todo lo contrario. Lo que se ha producido es un engorde de la ultraderecha. El experimento ha fallado estrepitosamente".

"No han obtenido una mayoría que les permita gobernar y han engordado a Vox. No quiso negociar los presupuestos, y ahora no sabemos si habrá Gobierno en Extremadura. El resultado es el que se ha producido y quien tiene que analizarlos es Guardiola. Hay algo muy claro. Hay un fracaso de Guardiola. Habrá mayor radicalidad en la región", ha insistido el candidato socialista a la Junta extremeña.

En sus palabras, ha compartido que el PP también ha bajado en cuanto a votos se refiere: "No solo el PSOE ha bajado en votos. El PP ha bajado unos 40.000 votos con respecto a las últimas elecciones. Es lo que pasa cuando uno convoca elecciones en Navidad, con la gente más en espacios de ocio y con sus amigos y familia", ha comentado Gallardo.

De su dimisión, nada. Nada, al menos, de momento. Porque Gallardo ha confirmado la convocatoria "de forma urgente" a la ejecutiva "para analizar los resultados".

"Habrá que esperar para que de manera más templada podamos debatir con los datos en la mesa. Estos resultados probablemente no sean consecuencia de un elemento, sino de muchos. Analizar todo ahora sería frívolo por mi parte", ha expuesto.

Y es que Gallardo ha afirmado que lo que "menos" le preocupa es su futuro político: "Lo que más me ocupa es que el PSOE tome la mejor decisión. Por encima de Gallardo están los socialistas de Extremadura".

"El PSOE es la alternativa siempre en Extremadura. Si realmente el PP y Guardiola hubieran deseado estabilidad en esta tierra nos hubieran llamado para negociar unos presupuestos como ya lo hicimos en 2024 y lo retiró la mañana anterior al debate. El PSOE siempre ha estado a disposición de Extremadura, pero ella convocó elecciones para tener una mayoría absoluta. Una que no tiene sino que se ha quedado como estaba. Un fracaso estrepitoso", ha concluido Gallardo.

Sin embargo, fuentes socialistas a laSexta apuntan a que a Gallardo hay que darle tiempo porque está noqueado. Según cuentan, están convencidos de que cuando vea con claridad los resultados verá que son malos y que no hay paliativos.

