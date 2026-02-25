Del nacimiento de Sumar con pacto fracasado a la muletilla "le voy a dar un dato": los últimos años políticos Yolanda Díaz como líder a la izquierda del PSOE

El contexto Yolanda Díaz renuncia a liderar el nuevo Sumar y no será candidata a las elecciones de 2027, aunque la vicepresidenta seguirá "trabajando en el Gobierno" para "avanzar en todo lo que queda por hacer".

Yolanda Díaz logró unir a una izquierda fragmentada con la creación de Sumar en 2023, integrando 15 formaciones bajo un "acuerdo de la mayoría". Sin embargo, las diferencias internas pronto emergieron, llevando a la salida de Podemos y una diputada de Més Compromís, quienes alegaron falta de autonomía. Estas tensiones reflejaron problemas más amplios en la izquierda, con voces pidiendo un cambio de liderazgo. Díaz, conocida por su habilidad dialéctica contra la derecha, anunció que no se postulará en 2027, mientras el PP sugiere que fue expulsada. Las tensiones internas han desgastado su figura política.

Yolanda Díaz tenía una misión: unir a una izquierda dividida. Consiguió lo que parecía imposible en 2023, porque con la presentación de Sumarnacía el llamado "acuerdo de la mayoría" con hasta 15 formaciones bajo las mismas siglas.

Eso sí, aunque Díaz consiguió su propósito, pronto quedó claro que dentro de Sumar eran demasiados y con sensibilidades distintas.

La primera formación que abandonó las siglas fue Podemos. En diciembre de 2023, Javier Sánchez Serna decía: "Pasamos al grupo mixto. Las reglas no son iguales para todos en la coalición". Y dicho y hecho, aunque Díaz reclamaba más compromiso para frenar a la derecha. "Pedimos altura de miras (...) no se va a confundir de adversario", llegó de decir.

Pero la ruptura de Podemos con Sumar solo era una demostración de todos los problemas que se le venían encima a la coalición a la izquierda del PSOE. Porque a esa fuga de Podemos le siguió la de una diputada de Més Compromís. "Mi formación, con un 93% de los votos, desarrollará su trabajo en el grupo mixto", anunciaba Agueda Micó.

Alegaban la existencia de "conflictos o problemas a la hora de ejercer nuestra plena autonomía". La misma falta de autonomía que sintieron los morados.

El desmembramiento de Sumar

En los casi tres años de vida de Sumar hemos asistido a discursos contradictorios. Sobre todo, en relación a la necesidad de convocar elecciones ante la falta de presupuestos. Con este y otros temas, los diputados de la formación se han desmarcado de Yolanda Díaz. Aunque también han pesado las distintas tensiones territoriales en la izquierda, algo que va más allá de Sumar.

Hartos de promesas que consideran incumplidas, hace ya unos días había personas en la izquierda que le reclamaban a Díaz que diera un paso al lado. Hasta Maíllo, líder de IU, hablaba de la necesidad, "sin lugar a dudas", de la necesidad de actualizar el liderazgo a la izquierda del PSOE.

Finalmente, parece que todas estas fricciones han desgastado su figura. Las tensiones pasan factura.

Díaz y su muletilla para la derecha

Este miércoles hemos conocido que Yolanda Díaz no se presentará como candidata del nuevo proyecto de Sumar para las elecciones de 2027. La tesis del PP es que no ha decidido irse, que la han echado. Al menos eso es lo que cree Tellado, que no ha dudado en decir entre risas: "Señora Díaz, no se haga ilusiones. A mí este aplauso me ha sonado a despedida".

Durante estos años, Díaz ha desplegado una muletilla como arma para responder a la derecha: su ya famoso "le voy a dar un dato".

En sus primeros pasos dentro del hemiciclo, su principal víctima dialéctica fue el popular García Egea, porque el que fuera secretario general del PP recibió muchos datos. "Señor García Egea, hoy no le voy a dar un dato, le voy a dar 10. Hemos creado 840 mil puestos de trabajo, hemos reducido el paro en todos los sectores y estos datos no son propaganda, son personas", le puntualizó.

Con la salida de Egea del PP, los datos de Yolanda Díaz empezaron a tener otros destinatarios y no todos han sido miembros de partidos de la derecha. La ultraderecha también ha sido blanco para la vicepresidenta. "Señoría, a usted también le voy a dar algunos datos. Para que usted entienda que la cosa va de pequeñita, de ver Barrio Sésamo y saber sumar y restar".

