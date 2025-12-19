Ahora

Estos son todos los partidos que se presentan a las elecciones en Extremadura

Un total de 10 partidos se presentan a las elecciones autonómicas de Extremadura de este domingo en Badajoz, y 11 en Cáceres. Las encuestas apuntan a una victoria de las derechas, pero estos son todos los que se presentan.

Este domingo, 21 de diciembre, se celebran elecciones adelantadas en Extremadura. En total, se presentan diez candidaturas en las dos provincias, mientras que en Cáceres se presenta una más, Extremadura Unida. Tanto en precampaña como durante el tiempo de campaña electoral, las encuestas han ido apuntando hacia una victoria de las derechas, con el PP creciendo en votos de cara al domingo, igual que Vox. El PSOE se enfrenta a un posible descalabro en la comunidad autónoma, con su candidato a la Junta, Miguel Ángel Gallardo, a la espera de comparecer en el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez.

Aunque muchos ya tienen su voto definido, son muchos los extremeños que llegan a la jornada electoral sin tener todavía claro a quién votar.

  • PP - María Guardiola
  • PSOE - Miguel Ángel Gallardo
  • Vox - Óscar Fernández Calle
  • Unidas por Extremadura - Irene de Miguel
  • Una Extremadura digna - Juan Viera
  • Juntos por Extremadura - Raúl González
  • Extremadura Unida - Pedro Cañada Castillo
  • Ciudadanos - Ignacio Segura Rama (Badajoz) y Miguel Ángel Julián (Cáceres)
  • Nuevo Extremeñismo - Gerardo Rubio
  • PACMA - María José Germán
  • PUM+J - Luis Blanco García (Badajoz) y Óscar Apeles Mussons Blázquez (Cáceres)

Resultados de las elecciones de 2023

Para algunos, será determinante a la hora de decidir a quién dirigen su voto los resultados de las últimas elecciones. En 2023, el PSOE fue la lista más votada, pero María Guardiola llegó a un acuerdo para formar Gobierno gracias a Vox. De todos los partidos que se presentaron entonces, los votos se repartieron de la siguiente manera:

  • PSOE: 242.366 votos (38,89%)
  • PP: 236.090 votos (38,85%)
  • Vox: 49.342 votos (8,12%)
  • Unidas por Extremadura: 36.373 votos (5,98%)
  • Juntos por Extremadura: 15.502 votos (2,55%)
  • Ciudadanos: 5.407 votos (0,88%)
  • Levanta Extremadura: 4.661 votos (0,76%)
  • Una Extremadura Digna: 2.244 votos (0,36%)
  • Cáceres Viva: 2.014 votos (0,33%)
  • Somos Cáceres: 1.932 votos (0,31%)
  • Partido Extremeñista-Extremeñistas-Partido De Los Extremeños: 1.843 votos (0,3%)
  • Por Un Mundo Más Justo (PUM+J): 1.121 votos (0,18%)

