Así funcionó el Pactómetro en las últimas elecciones de Extremadura

En las elecciones autonómicas de 2023, la del PSOE fue la lista más votada. Sin embargo, los resultados no facilitaron que formara gobierno, por lo que María Guardiola (PP) acabó convirtiéndose en presidenta.

La última vez que Extremadura fue a elecciones, en 2023, la del PSOE fue la lista más votada. En escaños, PP y PSOE quedaron empatados (28), pero los socialistas sumaron unos 6.000 votos más que los populares. Sin embargo, el PSOE no tenía apoyos suficientes para formar gobierno: en un Parlamento de 65 diputados, donde la mayoría se encuentra en 33, Unidas por Extremadura sólo podía aportar cuatro. Fue esta situación la que llevó a María Guardiola (PP) a negociar con Vox para convertirse en presidenta de la comunidad autónoma, gracias al apoyo de los cinco diputados que obtuvo la ultraderecha.

En procesos electorales sin mayorías absolutas —como ya son la mayoría en este país—, los partidos están abocados a negociar. Si bien antes de la jornada electoral puede haber conversaciones previas, hace falta llegar a los resultados para ver cuánta fuerza de negociación tiene cada partido. Y es aquí donde se cocinan los gobiernos. Tras las elecciones de 2023, el Pactómetro de Extremadura quedó configurado de la siguiente manera:

Para estas elecciones, las encuestas prevén no sólo un aumento en los votos del PP con su consiguiente 'ganancia' de escaños, sino también de Vox. Por su parte, al PSOE se le augura una caída de apoyo entre el electorado extremeño, lo que podría dificultar aún más cualquier tipo de negociación del PSOE. Una vez que se conozcan los resultados de las elecciones, ya podremos ver cómo pactarán los partidos.

