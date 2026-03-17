La cremallera del pantalón y una denunciante "loca e histérica": la (machista y errática) declaración del exDAO acusado de violar a una inspectora

La otra cara La inspectora ha realizado una declaración dura y difícil en la que ha ratificado punto por punto su denuncia y lo aportado en la causa: el registro telefónico con 17 llamadas en un día, los mensajes con insultos o partes médicos además del audio de 40 minutos que grabó cuando ocurrió la presunta agresión sexual.

Este martes, el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, y la inspectora que lo acusa de agresión sexual, declararon ante el juez. La inspectora ratificó su versión, mientras que González negó los hechos, calificando la querella de "maldad, ruindad y odio". La fiscal no solicitó una orden de alejamiento, al no existir contacto entre ambos. La inspectora presentó pruebas como registros telefónicos, mensajes y un audio de 40 minutos que se escuchó en la sala. González, aunque reconoció el audio, argumentó que podría beneficiarlo. La causa también investiga coacciones, lesiones psíquicas y malversación.

Este martes han declarado ante el juez el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González y la inspectora que le acusa de agresión sexual. La agente ha ratificado su versión y el exDAO ha negado los hechos. González ha defendido su inocencia y ha asegurado que se trata de una querella repleta de "maldad, ruindad y odio".

"Yo lo único que veo aquí en todo esto es maldad, ruindad y odio. Odio por no haber conseguido las pretensiones que ella quería. Pretensiones profesionales y personales", ha esgrimido. Además, según han comunicado fuentes presentes en la declaración a laSexta, la fiscal se ha manifestado en contra de pedir una orden de alejamiento del exDAO con su presunta víctima al entender que no hay subordinación ni están en contacto.

Durante hora y media la inspectora de la Policía ha contestado a todas la preguntas, incluso a las que el juez consideraba no pertinentes ya que, según su abogado, no tiene nada que esconder. Se ha tratado de una declaración dura y difícil en la que ha ratificado punto por punto su denuncia. "El querellado de forma insistente toca con su mano en la vagina a la víctima (...) procediendo este a bajar el pantalón a la víctima de forma inconsentida y sorpresiva", detalla la denuncia.

La inspectora ha ratificado todo la aportado en la causa, es decir, el registro telefónico con 17 llamadas en un día, los mensajes con insultos o partes médicos, además del audio fundamental de 40 minutos que grabó cuando ocurrió la presunta agresión sexual. Un audio que este martes se ha escuchado en la sala. Según el abogado de la inspectora, Jorge Piedrafita, el exDAO ha dicho que fue todo consentidos y, a preguntas de su abogado, ha matizado que la cremallera que se escucha era de la riñonera, no del pantalón.

"Ha dicho que no oía un ruido de la cremallera cuando el juez le ha dicho: 'yo oigo el ruido de la cremallera, perfectamente del pantalón'. Ha dicho que no le estaba tocando y cuando le decía: '¿y esos ruidos y esas cosas que se oyen?'. Ah, pues no sé, no me acuerdo. Ha sido errático y en algunos momentos se ha visto, incluso, acorralado", ha remarcado Piedrafita.

A pesar todo, según el abogado, el exDAO ha reconocido ese audio y no lo ha impugnado. Por su parte, González ha asegurado fuera de la sala que el audio le puede beneficiar. "La prueba principal es el audio. Esperemos que, gracias a dios, con ese audio se puedan esclarecer los hechos y salga la verdad adelante".

En sala se ha acogido a su derecho de no declarar a las preguntas de la acusación y ha insistido, igual que ante los medios, que todo es por celos y que le ha arruinado la vida. "Me han destrozado la vida personal, familiar y profesional por algo que no he hecho en absoluto", ha dicho el ex número dos de la Policía.

Así, el exDAO ha asegurado que todo es una venganza personal mientras, según el abogado de la inspectora, no ha dejado de descalificarla empleando expresiones como "loca" e "histérica" para referirse a ella. Así transcurre una causa en la que se le investiga, además de por agresión sexual, por los delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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