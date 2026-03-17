La huida hacia delante de un Trump cabreado con la OTAN: dice no temer otro Vietnam y que la operación en Irán acabará "en un futuro cercano" pero "aún no"

Mientras tanto... Afirma que no se plantea salir de la OTAN, aunque asegura que "no necesito al Congreso para tomar esa decisión".

Donald Trump, enfrentando críticas por la guerra en Irán y sin el respaldo total de la OTAN, defiende la operación 'Furia Épica' como un éxito y asegura que dejarán Irán "en un futuro muy cercano", aunque no de inmediato. A pesar de pedir apoyo, insiste en que EE.UU. no necesita a sus aliados, cuestionando la utilidad de la OTAN y mostrando desdén por su falta de apoyo en la operación de Ormuz. Trump ha criticado a líderes como Keir Starmer y Friedrich Merz, y ha expresado decepción con la OTAN, afirmando que EE.UU. no necesita su ayuda, resaltando el éxito militar estadounidense.

Sin el apoyo de los aliados de la OTAN y asediado por las críticas por la guerra en Irán, Donald Trump ha decidido mantener su huida hacia delante y defender el "éxito" de la operación 'Furia Épica'. El presidente de EEUU asegura no tener miedo a que esa situación se convierta en un nuevo Vietnam, niega que EEUU necesite la ayuda de los aliados (aunque haya pedido su apoyo) e insiste en que dejarán el país de Oriente Medio "en un futuro muy cercano", aunque todavía no.

"No estamos preparados para salir de Irán todavía", ha declarado el republicano este martes en la Casa Blanca, a la vez que ha defendido que "saldremos en un futuro muy próximo". Preguntado por si tiene miedo de que Irán se convierta en un nuevo Vietnam, ha garantizado que "no tengo miedo a nada".

Según ha explicado Trump, a la República Islámica "le costará diez años reparar el daño" asestado por EEUU, pero su gobierno quiere "hacerlo -la destrucción- más permanente".

El mensaje de que la guerra se termina cuando la Casa Blanca quiera no es nuevo, pero los planteamientos de Trump cambian prácticamente cada vez que habla. Así, ya ha pasado antes del "quedan dos o tres días" de ofensiva al "no nos iremos de Irán todavía".

Enfado con la OTAN

Del mismo modo, este mismo martes ha asegurado que no se plantea abandonar la OTAN, aunque ha apuntado que "no necesito al Congreso para tomar la decisión". Dado el enfado que ha mostrado con sus aliados, cualquier posibilidad sobre su relación con la Alianza Atlántica queda abierta.

El despecho de Trump viene del rechazo en bloque de los miembros de la OTAN a una misión internacional para desbloquear Ormuz. Desde el Despacho Oval ha considerado que no ayudar a EEUU es un "error muy tonto".

"La OTAN muy mal... muy decepcionado. ¡Con los billones que hemos gastado!", ha criticado, a la vez que ha echado flores a los países de Oriente Medio y, por supuesto, a Israel. "Tenemos miles de soldados por el mundo y no quieren ayudarnos, es asombroso", ha lanzado.

Ha lamentado que "ni se han dignado a mandar un par de barcos desminadores, que no costaba dinero, no era gran casa. Me parece injusto con EEUU". No obstante, para evitar cualquier muestra de debilidad, ha añadido que "nosotros no necesitamos ninguna ayuda para escoltar barcos por el estrecho de Ormuz".

"Llevo tiempo que me pregunto si la OTAN estaría ahí para nosotros, esto ha sido una gran prueba, no los necesitamos", ha expresado, claramente "decepcionado". Además, ha criticado la ayuda aportada a Ucrania, donde "Biden eligió gastar cientos de miles de millones".

El republicano ha cargado especialmente contra Keir Starmer y Friedrich Merz. Sobre el canciller alemán, ha criticado que dijese que la de Irán "no es su guerra"; mientras que del británico ha espetado que "la relación con Reino Unido siempre fue mejor antes de Starmer". Un enfado con Europa, del que todavía no se saben las futuras consecuencias.

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