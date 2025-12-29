Ahora

Pueyo (Chunta) alerta del auge de Vox ante las elecciones en Aragón: "El PP se ha convertido en su caballo de Troya"

Jorge Pueyo, candidato de Cha por Zaragoza a las Cortes de Aragón, afirma que "estas elecciones las convoca Feijóo en Extremadura y ahora en Aragón para debilitar al PSOE en unas generales mientras vemos cómo Vox crece".

El candidato de Cha por Zaragoza a las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo, explica en este vídeo de Al Rojo Vivo por qué, su partido ha decidido concurrir en solitario: "Desde la Chunta Aragonesista nos hemos planteado una candidatura unitaria de las izquierdas y no ha sido posible porque hemos visto cómo se ha intoxicado y se han impuesto vetos y directrices desde Madrid".

"Se ha anulado cualquier posibilidad de acuerdo viendo los egos de unos y de otros", asegura Pueyo, que explica que, por eso, "no se ha dado la mesa a cinco" que pedían entre Podemos, Izquierda Unida, Equo, Sumar y Chunta Aragonesista". "Es esencial que la gente entienda que mucho votante desencantado del PSOE es muy probable que vire al PP o que es mucho más probable que vire a la Chunta Aragonesista, que no tiene casos de corrupción", afirma el candidato de Cha por Zaragoza a las Cortes de Aragón, que insiste en criticar la falta de acuerdo para una candidatura conjunta de izquierdas: "Lo que ha estado intoxicando es que había dos partidos que se medían para ver quién lideraba la gran coalición de izquierdas en el Estado, eso ha hecho explosionar lo que había en Aragón".

"Que viéramos esta lucha de egos no tiene sentido en un momento en el que pedíamos responsabilidad y sentarnos todos los partidos", critica Pueyo, que afirma que estos partidos han estado "intoxicado por motivaciones de la M30": "Están usando Aragón como tablero político para desarrollar estrategias a nivel nacional".

Por otro lado, Pueyo critica la actuación del PP: "Decirle al señor Azcón que, en primer lugar, estas elecciones responden, otra vez, al interés de Madrid, que las convoca el señor Feijóo en Extremadura y ahora en Aragón para debilitar al PSOE, pero no para construir mayorías sino para estar más fuerte en unas generales mientras vemos cómo Vox crece mucho". "El PP se está convirtiendo en el caballo de Troya de este partido de extrema derecha", lamenta.

