Un apoderado de Vox increpa a Óscar Puente mientras votaba en un colegio de Valladolid: "¡Dimisión!"

¿Qué ha pasado? El ministro ha compartido una foto en la que se le ve votando "bajo la atenta mirada de dos interventores" de la formación de ultraderecha. "Ellos son más de que no se vote, como en tiempos del Caudillo", ha dicho.

Más de dos millones de personas están convocadas a votar en Castilla y León, entre ellas Óscar Puente, ministro de Transportes, quien sufrió un incidente al ser increpado por un interventor de Vox mientras votaba en Valladolid. Puente no reaccionó en el momento, pero sí lo hizo en redes sociales, donde criticó la actitud del interventor y destacó la importancia de ejercer el derecho al voto. En un vídeo, Puente animó a la participación masiva en las elecciones, subrayando la importancia de la democracia y expresando su deseo de un cambio tras 40 años de gobierno del PP. Carlos Martínez, candidato socialista, busca mejorar los resultados del PSOE frente a Alfonso Fernández Mañueco del PP y Carlos Pollán de Vox.

Más de dos millones de personas están llamadas a las urnas en Castilla y León. Una de ellas es Óscar Puente, ministro de Transportes, que ha ejercido su derecho a voto en un colegio en Valladolid. En el instante en que introducía su papeleta, un interventor de Vox le ha increpado y le ha pedido la "dimisión".

"A ver si tienes un poco de vergüenza y dimites. ¡Dimisión!", se ha escuchado decir al hombre, en unas palabras a las que el socialista no ha reaccionado limitándose a girarse y abandonar la mesa tras votar.

En redes sociales, eso sí, Puente sí que ha respondido a lo sucedido en el momento de votar: "Ya hemos ejercido nuestro derecho al voto, bajo la atenta mirada de dos interventores de Vox que seguramente indagaban si trataba de votar bajo una identidad falsa".

"Después, uno de ellos se dedicó a increparme. Ellos son más de que no se vote, como sucedió en tiempos del Caudillo", ha compartido el ministro en X con una foto del momento en cuestión.

También había un vídeo. Uno en el que Puente ha realizado una llamada masiva a las urnas en este 15 de marzo. "El derecho democrático de votar y de elegir el futuro es una maravillosa rutina. Hay que destacar que estamos en un país que vive en libertad y que tiene el derecho a elegir y a decidir, como venimos haciendo desde hace casi cinco décadas, que no siempre fue así".

"Esperamos que haya la más alta participación posible, ya que es un buen síntoma de salud democrática. Nosotros queremos que en Castilla y León, tras 40 años de gobierno del PP, haya un cambio", ha expuesto Puente.

Carlos Martínez, candidato socialista, busca romper esa racha negativa de resultados que el PSOE arrastra desde las elecciones de Extremadura y de Aragón. Frente a él, Alfonso Fernández Mañueco, candidato 'popular', y un Carlos Pollán, de Vox, eclipsado por Santiago Abascal en un partido que puede experimentar una gran subida con respecto a los comicios de 2021.

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