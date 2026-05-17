Ferreras se muestra rotundo sobre el resultado del PSOE en Andalucía: "Es una derrota absolutamente inimaginable"

Ferreras se ha pronunciado claramente en el especial de Al Rojo Vivo por los comicios en Andalucía, donde ha señalado que él ha vivido en Andalucía y ha trabajado en Andalucía y "es una gran victoria del PP, pero insuficiente, no tiene mayoría absoluta, y ellos la querían".

Con más de un 85% del voto escrutado, el PP se ha alzado con la victoria en las elecciones andaluzas, aunque sin llegar a los 55 escaños que le habrían permitido no depender del apoyo de Vox. Mientras, el PSOE ha vuelto a romper su suelo histórico y se queda, por ahora, con 28 escaños.

Ferreras se ha pronunciado claramente en el especial de Al Rojo Vivo por los comicios en Andalucía, donde ha señalado que él ha vivido en Andalucía y ha trabajado en Andalucía y "es una gran victoria del PP, pero insuficiente, no tiene mayoría absoluta, y ellos la querían".

"Y no es una derrota del PSOE, es una catástrofe. Es una derrota absolutamente inimaginable", ha expresado, y ha agregado: "Ni siquiera hace cuatro". "Es una debacle, y esto implica revolución, y las revoluciones implican sangre, vamos a ver si María Jesús Montero se queda o no se queda", ha agregado.

Montero ha protagonizado una campaña centrada en la defensa de lo público y, en concreto, de la sanidad pública para erosionar a Juanma Moreno con crisis como la de los cribados de cáncer de mama, pero no ha sido suficiente. El PSOE, aunque continúa como segunda fuerza más votada, ha sido el gran perdedor de estas elecciones.

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