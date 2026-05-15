Abascal carga contra Moreno e ironiza sobre su vaca 'talismán': "Preferiría una virgen, nos encomendamos a la voluntad de los andaluces"

Mientras tanto... Juanma Moreno descarta llegar a un acuerdo con Vox como en Extremadura o Aragón si roza la mayoría absoluta, asegurando que meterles en el Gobierno "es un lío".

Las elecciones en Andalucía se acercan en medio de tensiones entre el PP y Vox. Santiago Abascal critica a Juanma Moreno por centrarse en símbolos de campaña como una vaca en lugar de los problemas reales de los andaluces. Abascal acusa al PP de engañar a los agricultores y espera que Moreno reconsidere su negativa a pactar con Vox, a quien critica por su falta de diálogo. Por su parte, Moreno considera que si el PP se queda cerca de la mayoría absoluta, lo lógico sería que PSOE y Vox se abstuvieran en su investidura. Además, Moreno descarta negociar con Vox, argumentando que el partido carece de experiencia para gobernar Andalucía y que un acuerdo sería un "lío".

Las elecciones en Andalucía están a punto de celebrarse mientras la tensión entre PP y Vox no deja de crecer. Santiago Abascal ha criticado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por interpretar "cancioncitas" como el himno de campaña de su partido y por "encomendarse a una vaca" en lugar de centrarse en "los problemas reales" de los andaluces.

Abascal ha aludido así a la visita de Moreno a una explotación agraria de Añora (Córdoba), donde el dirigente popular -a quien ha llamado "Chikilicuatre"- se ha fotografiado con la nieta de Fadie, la vaca que el PP convirtió en símbolo de la campaña andaluza, para tratar de lograr la mayoría absoluta, algo que ya hizo en 2018 y en 2022.

"Yo preferiría encomendarme a una virgen o a un cristo, pero en todo caso nos encomendamos a la voluntad de los andaluces", ha señalado en una atención a los medios de comunicación en Priego de Córdoba.

Preguntado por el apoyo de los trabajadores del sector primario a su partido, el dirigente de Vox ha señalado que "la gente del campo sabe muy bien, más allá de lo que diga Moreno, que Vox es el único partido que está defendiendo sus intereses en Bruselas".

"Puede decir misa, pero muchos andaluces y españoles saben que miente", ha sentenciado. En esta misma línea, ha asegurado que el PP lleva "décadas engañando a los agricultores" al apoyar, junto con el PSOE el Pacto Verde y Mercosur, algo que asegura "ha criminalizado el campo y la acción de ganaderos y de agricultores".

En cuanto al rechazo que ha mostrado Moreno a pactar con Vox, Abascal ha confesado que espera que "se le pase el berrinche" y la "cabezonería", criticando la falta de interés mostrada por Moreno a gobernar con Vox.

De esta forma, ha confesado que considera que plantear una investidura "sin diálogo con nadie" supone "un ejercicio de soberbia impropio de un gobernante democrático". A su juicio, esa posición implica "no respetar a los votantes de otros partidos" y, en particular, a los de Vox.

Moreno confiesa que "no se le pasa por la cabeza" negociar con Vox

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha considerado que si su formación se quedara, en las elecciones del domingo, rozando la mayoría absoluta, por ejemplo, a un sólo escaño, lo "lógico y sensato" es que PSOE-A y Vox se abstuvieran en su investidura.

En declaraciones a Canal Sur Radio, Moreno ha manifestado que esos partidos políticos deberían entender que quedarse a un escaño de la mayoría absoluta es "un apoyo masivo a una opción política" y, por tanto, lo "lógico" es que se "abstuvieran" en su investidura como presidente: "Que no tienen ni que votar a favor, simplemente que se abstuvieran para que se produjera la investidura y el gobierno empezara a funcionar".

Además, ha planteado qué tiene de bueno "que dependamos del capricho de una formación política que además no se dirige desde Andalucía, sino que se dirige desde Madrid", en alusión a Vox.

"Que ganamos los andaluces en que alguien que vive en Madrid, que no es andaluz, que no conoce la realidad en Andalucía, sea el que pueda decidir si se aprueba o no se aprueba un presupuesto de 53.000 millones de euros para una comunidad autónoma" y que se "ralentice" el crecimiento, según ha señalado en referencia al presidente de Vox, Santiago Abascal.

En cuanto a la prioridad nacional que defiende Vox, ha considerado que sí es un buen "eslogan de campaña", pero detrás de esas palabras, al final, están las leyes, los estatutos de autonomía y la Constitución, que marcan los límites de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer.

Ha señalado que Vox es un partido que "no tiene estructuras de gobierno preparadas, que no tiene la experiencia suficiente para asumir responsabilidad de una comunidad de la extensión de Portugal, como es Andalucía, y que no conoce nuestras singularidades ni nuestras peculiaridades".

Según el candidato del PP-A, toda la fiabilidad que ha logrado Andalucía "se nos puede ir al traste" si no se consigue un gobierno de estabilidad, además de la pérdida de "tiempo" que supondría para la conformación de un nuevo ejecutivo.

Por otro lado, en una entrevista en la Cadena Cope, ha manifestado que no se le "pasa por la cabeza tener que negociar con Vox" tras las elecciones porque "visualiza" que el PP-A puede lograr una nueva mayoría de estabilidad.

Ha reconocido que puede tener "puntos de encuentro" con Vox en asuntos como la integridad territorial de España, en la defensa de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o en el endurecimiento del Código Penal contra los narcotraficantes y malhechores, pero no cuando ese partido salta con las "invenciones", como la "prioridad nacional".

De esta forma, ha descartado un acuerdo con Vox como ha ocurrido Extremadura o Aragón si roza la mayoría absoluta, asegurando que meter a este partido en el Gobierno "es un lío".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.