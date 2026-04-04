Maíllo asegura que explicará "todo lo que sucedió" con el "escándalo" de los cribados de cáncer de mama si entra en la Junta de Andalucía

Los detalles Maíllo se ha comprometido a que Por Andalucía garantizará una reducción de "48 horas máximo" el tiempo de espera del médico de cabecera.

Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, promete esclarecer el escándalo de los cribados de cáncer de mama y reducir a 48 horas el tiempo de espera para el médico de cabecera si es elegido. En una entrevista, destacó la importancia de revertir la privatización de la sanidad y mejorar las condiciones laborales de los sanitarios. En educación, aboga por una Formación Profesional gratuita. Maíllo considera que la alianza con partidos como Podemos será un estímulo para el electorado progresista. Critica las políticas de recorte del PP y aboga por una fiscalidad más justa, donde los ricos paguen más impuestos, para financiar servicios públicos y vivienda asequible.

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las elecciones del 17 de mayo, ha asegurado que si se convierte en el próximo presidente de la comunidad autónoma explicará "todo lo sucedido" con el "escándalo" de los cribados de cáncer de mama en Andalucía.

En una entrevista en 'Radio Sevilla', Maíllo también se ha comprometido a que Por Andalucía garantizará una reducción de "48 horas máximo" el tiempo de espera del médico de cabecera. "La clave de reversión a lo público de la sanidad es fundamental para sentirnos orgullosos de un servicio público que salva vidas", ha defendido.

En la misma línea, el coordinador federal de Izquierda Unida ha señalado que reforzará las condiciones laborales de los sanitarios, eliminando los contratos mensuales, puesto que, ha subrayado, "deterioran mucho la vida de los médicos porque precarizan a quienes no saben si el mes siguiente van a estar atendiendo a estos pacientes". "Hay que estimularlos también económicamente, nosotros lo reconocemos, para que se sientan cómodos en la pública", ha manifestado.

En lo referente a la educación, Maíllo ha asegurado que garantizarían una Formación Profesional gratuita, para, ha dicho, "eliminar esta costumbre tan perversa de que ahora empiece la gente a acostumbrarse a tener que pagar por la formación de sus hijos".

En este sentido, el candidato de Por Andalucía ha estimado que el acuerdo alcanzado entre Unida (IU), Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde Andaluz, Alianza Verde y Podemos para confluir de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo supondrá un "estímulo" para la "gente progresista de izquierda que estaba en el abstencionismo y la indefinición del voto".

Así, el coordinador federal de IU ha expresado que esta incorporación de Alianza Verde y Podemos a Por Andalucía supone un "reforzamiento" que se va a traducir en una representación en escaño en la que "todas las formaciones van a estar satisfechas con los resultados y con su representación dentro del grupo parlamentario".

Por otro lado, Maíllo ha asegurado que van a llevar a cabo una campaña "muy participativa y muy directa con la gente", en la que van a priorizar la "reversión de la privatización de los servicios públicos en favor de los servicios privatizados en favor de los públicos".

Critica las "políticas de recorte" del PP

Asimismo, ha dicho que quieren gobernar "para transformar la vida de Andalucía" y "echar a la derecha y a sus políticas de recorte y de daño social de Andalucía". "Y queremos, además, incidir en el futuro de una Andalucía que resuelva el problema de la vivienda, que tiene solución", ha apostillado.

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, también ha advertido de que el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha provocado la subida de los alquileres "con una política especulativa absolutamente despreciativa de las necesidades populares de la gente".

"Los ricos tienen que pagar muchos impuestos"

En cuanto a los impuestos, Maíllo ha apuntado que "los ricos tienen que pagar muchos impuestos y en Andalucía no lo pagan". Por ello, ha dicho, los ricos no van a votar a la coalición Por Andalucía. No obstante, ha precisado que ellos no van al Gobierno para que les voten los ricos".

"Ahora mismo, el sostén fiscal en Andalucía lo hacen los trabajadores, sean autónomos, sean personas de cuenta ajena o sean empleados públicos. Es la mayor injusticia fiscal", ha recriminado, al tiempo que ha apostado por "vivienda asequible y servicios públicos" que sean "el orgullo de Andalucía".

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