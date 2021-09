Si tienes algunas monedas que quieres limpiar debes tener en cuenta que, desde el punto de vista numismático, es un error limpiar las monedas antiguas. Las monedas antiguas por lo general deben conservar su estado y su pátina, lo que les asegura también la valoración económica.

Si decides limpiarlas porque no sea el caso, es decir, que son monedas que no tienen valor numismático, debes saber que has de hacerlo con sumo cuidado para evitar dejar marcas. La manipulación de las monedas antiguas debe hacerse de manera delicada sobre todo si se piensa en ellas como una forma de inversión. Y lo que es seguro, es que gracias a las monedas se puede aprender de historia y política.

Cómo limpiar monedas antiguas sin dañarlas

1. Con jabón neutro: no es necesario comprar ningún tipo de jabón especial, tan solo asegúrate de que tenga el ph neutro. Utiliza agua destilada templada: evita el agua caliente porque podría dañar la moneda, mientras que el agua fría no limpiará lo suficiente. Déjalas en remojo alrededor de media hora. Seca con una toalla suave y evita siempre el algodón para que no queden restos.

2. Con vinagre: primero pon las monedas debajo de la presión del agua fría del grifo y a continuación mete las monedas en un barreño con agua templada y vinagre blanco al 50%. Déjalas reposar una media hora. Este truco es especialmente eficaz para las manchas de óxido. Sécalas después con la bayeta de microfibra.

3. Con sal y alcohol: mezcla en un recipiente tres cucharadas de sal y un vaso y medio de alcohol. Deja en remojo las monedas hasta que veas que la suciedad se ha desprendido, este proceso puede durar incluso varios días así que ten paciencia.

4. Con bicarbonato: prepara una mezcla con bicarbonato y zumo de limón. Deja en remojo las monedas durante unos minutos. Cuando las saques, puedes limpiarlas con mucho cuidado con un cepillo suave. De esto hablamos a continuación.

5. Aceite de oliva: es muy eficaz a la hora de limpiar las monedas de cobre y de bronce. Luego solo hay que dejarlas secar. Si se hace con cuidado, las monedas no deberían dañarse.

Utensilios para limpiar monedas

1. Cepillo de fibra de vidrio. Sirve para quitarles la tierra a monedas recién desenterradas. Pero no hay que usarlos sobre monedas que tengan pátina, sea verde o negra, porque la dañaremos.

2. Goma de borrar suave. Puede que después de la limpieza aún quede alguna mancha y el borrador puede ser un aliado en este caso siempre que no sean de óxido.

Consejos para conservar las monedas

- La humedad o las temperaturas extremas pueden dañar las monedas. Mantenlas en un ambiente con temperatura moderada y evita los sótanos.

- Hay empresas especializadas en material numismático que venden productos para guardar monedas. Las monedas estarán protegidas ante golpes y podrás clasificarlas en álbumes, fundas de plástico, cartones, bandejas, etc.

- Laca: si tienes monedas nuevas, el uso de lacas pueden ayudarte a conservarlas durante muchos años, ya que las protegen de la oxidación.