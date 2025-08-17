Los aranceles de Trump amenazan al mercado de la almendra: "No sabemos hasta dónde va a llegar"

Los detalles Un agricultor sobre los aranceles: "Son preocupantes. En principio un arancel por sí mismo ya es una traba impositiva que va a afectar a nuestra economía. Si es mayor o menor, veremos".

Enrique Ródenas, con más de 45 años de experiencia en la agricultura en la comarca de Requena-Utiel, Comunidad Valenciana, enfrenta las consecuencias de la batalla arancelaria iniciada por Donald Trump contra la Unión Europea. A dos semanas de la cosecha de almendras, Ródenas observa cómo estos aranceles afectan la economía local. El secretario general de AVA-ASAJA, Juan Salvador Torres, señala que la almendra americana, de menor calidad, competirá deslealmente al estar a precios más bajos. Ródenas advierte que los precios en las lonjas están cayendo, generando incertidumbre sobre el futuro del mercado.

Enrique Ródenas lleva más de 45 años trabajando en el campo, en la comarca de Requena-Utiel (Comunidad Valenciana), recogiendo productos como almendras.

A dos semanas de la recogida de la almendra empieza a notar en el mercado los efectos de la batalla arancelaria desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump. contra la Unión Europea.

"Son preocupantes. En principio un arancel por sí mismo ya es una traba impositiva que va a afectar a nuestra economía. Si es mayor o menor, veremos", sostiene el agricultor.

Por su parte, el secretario general de AVA-ASAJA, Juan Salvador Torres, explica que la almendra americana tiene en general "menos calidad que la nuestra": "Va a estar en el mercado a un precio más barato y compitiendo deslealmente contra la de aquí".

"Todas las lonjas han empezado a bajar los precios y esto va en caída ibre. No sabemos hasta dónde va a llegar", añade Ródenas.