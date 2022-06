Tirzepatida o tirzepatide (comercializado bajo el nombre de Mounjaro) es un fármaco aprobado en EEUU para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Sin embargo, los estudios que se están realizando en este momento ofrecen resultados prometedores también en el tratamiento de la obesidad: conseguiría adelgazar tras perder de media un 20% del peso corporal.

Así lo muestran los resultados del ensayo clínico SURMOUNT-1, realizado en EEUU y publicados recientemente en la revista científica The New England Journal of Medicine. De forma más detallada, según el estudio, un tratamiento a dosis altas de tirzepatida (unos 15 mg semanales) haría perder sobre un 22,5% de su peso corporal.

"El estudio que está ya en fase III de seguridad y eficacia para el tratamiento de la obesidad, indica que, efectivamente, podría reducir de media hasta un 20% del peso corporal en algunos pacientes", afirma a la Sexta.com el Dr. Albert Lecube, vicepresidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) y jefe de Endocrinología del Hospital Universitario Arnau de Vilanova (Lleida).

"Es mejor expresarlo en porcentaje de pérdida de peso, porque tú si pesas 200 kilos con el fármaco igual pierdes 40 kilos; si tienes 80 kilos igual pierdes 10. Es decir, no significa que todo el mundo que lo tome -hablando de un modo muy coloquial- se vaya a quedar en los huesos. Haciendo bien el tratamiento, perderás entre 20-25 kilos, de media; no obstante posiblemente seguirá habiendo personas que perderán más y otras menos", aclara el experto.

Este fármaco contaría con una acción doble contra la obesidad, es decir, tal como explica el doctor, actúa contra las señalas de saciedad, reduciendo al apetito gracias al péptido GLP-1 (como hacían ya otros medicamentos indicados para la obesidad como Saxenda o Wegovy, éste último aprobado sólo en EEUU) y también activa otro componente llamado GIP que podría tener una implicación en la regulación de la grasa corporal. "Esta sinergia es la que haría que sea más potente y por tanto, el organismo conseguiría perder mucho más peso", indica.

En el caso de aprobarse este fármaco para el tratamiento de la obesidad, se uniría así a otros tratamientos médicos como Saxenda, considerado hasta la fecha el medicamento más eficaz disponible hasta la fecha en España del que se benefician algunos pacientes con obesidad desde el año 2016, que se aprobó en nuestro país. Igualmente, Saxenda comparte el mismo principio activo (liraglutida) que para tratar la diabetes tipo 2, pero con diferentes dosis e indicaciones. Una vez más, se comprueba que un fármaco contra la diabetes tipo 2 tiene también beneficios en el tratamiento de la obesidad. En este caso el principio activo sería tirzepatida.

Sin embargo, y según los resultados publicados, Tirzepatida sería aún más eficaz que Saxenda. Además, también se trataría también de un medicamento inyectable, en este caso semanal, es decir, bastaría con un pinchazo a la semana. La aplicación de Saxenda es de un inyectable al día.

También las indicaciones de este fármaco sería las mismas que para Saxenda. Es decir, "para pacientes con un IMC por encima de 30 o por encima de 27,5 con patologías asociadas al exceso de peso como hipertensión o la diabetes, por ejemplo", indica Lecube.

No obstante es importante recordar que el abordaje de la obesidad ha de ser siempre integral, es decir, no sólo basta con tomar el fármaco y ya, sino que debe haber también -y muy importante- cambios en el estilo de vida en cuanto a alimentación y ejercicio físico. "La obesidad es una enfermedad metabólica y crónica que requiere de un compromiso por parte del paciente en cuanto a hábitos de vida: es clave hacer ejercicio físico de forma regular y llevar una dieta lo más sana y equilibrada posible. La pérdida de peso será mayor si al fármaco lo acompañas de dieta y ejercicio", asegura.

Tirzepatida no estaría financiado contra la obesidad

Próximamente Tirzepatida estará comercializada en España para el tratamiento de la diabetes tipo 2, "probablemente a primeros del año que viene", indica Lecube y sí estará financiado, al igual que ocurre con todos los fármacos para la diabetes.

Sin embargo, en el caso de aprobarse finalmente para la obesidad no estaría financiado por el sistema público de salud -como tampoco lo está Saxenda- ya que la obesidad aún no se reconoce en España ni en otros muchos países como una enfermedad crónica. Por tanto, "los pacientes con obesidad deben saber que se lo tendrían que costear ellos", lamenta el experto.

Según datos publicados por la SEEDO, un 53.8% de la población española sufre exceso de peso, correspondiendo la obesidad a un 17,2%. Es fundamental por ello -insiste el experto- que la obesidad sea reconocida como lo que es: una enfermedad crónica que supone además, un factor de riesgo para muchas enfermedades, entre ellas las enfermedades cardiovasculares que son la primera causa de muerte, en la actualidad, en nuestro país y también en Europa. También la obesidad es factor de riesgo para otras enfermedades como por ejemplo la apnea del sueño.

Por lo que "tratando la obesidad, se mejorarían todas las enfermedades asociadas y habría además un reducción y ahorro económico", explica el doctor. Y es algo por lo que entidades como la SEEDO están luchando.

De hecho, el pasado mes de febrero, esta sociedad científica hacía un llamamiento para que se reconociera la enfermedad como obesidad: "Éste debe ser el paso previo a la elaboración de un Plan Nacional dirigido tanto a su prevención como a su correcto diagnóstico y tratamiento. Por lo que es absolutamente necesario conseguir el inicio de la financiación del tratamiento farmacológico y la incorporación de profesionales del ámbito de la Nutrición Humana en los equipos asistenciales multidisciplinares".

No olvidemos que la obesidad es una enfermedad multicausal en la que intervienen muchos factores: bilógicos, genéticos y sociales y hay que abordarla de forma integral. Por ello, "estamos luchando para que sea reconocida como enfermedad y eso dará paso a que los tratamientos se puedan financiar y no se los tenga que pagar el paciente de su bolsillo", concluye Lecubre.