No hace milagros, pero ayuda junto a cambios en estilo de vida dentro del tratamiento integral de esta enfermedad llamada obesidad. Saxenda es un medicamento inyectable diario o una inyección cuyo principio activo o molécula (liraglutida) es la misma para tratar también la diabetes tipo 2. Algunos pacientes con obesidad -y sólo algunos- se podrían beneficiar de fármaco para ayudarles a adelgazar.

Recientemente, se han publicado los datos de un medicamento aún en fase experimental que sería aún más potente: ayudaría a reducir hasta 22,5 kilos. Se llama tirzetapida y sería una gran ayuda siempre al tratamiento de una dieta sana e hipocalórica y ejercicio físico. Hasta entonces, Saxenda es uno de los fármacos más efectivos en el tratamiento de la obesidad.

En España, y según datos de una encuesta realizada por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), publicados este mismo año, el 53.8% de la población sufre exceso de peso: un 36,6% sobrepeso y un 17,2% obesidad.

"La base del tratamiento de la obesidad son fundamentalmente las modificaciones o los cambios en el estilo vida: un plan nutricional personalizado basado en la dieta mediterránea y ejercicio, igualmente adaptado. Pero sabemos que hay pacientes que van a necesitar un poco más", afirma a laSexta.com el Dr. Cristóbal Morales, vocal de la SEEDO y endocrino de los Hospital Vithas y del Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla).

Y es ahí, donde aparece Saxenda, un medicamento aprobado en España en el año 2016 del que pueden beneficiarse algunos -y sólo algunos- pacientes con obesidad, siempre que se acompañe de las modificaciones en la dieta y de la práctica de ejercicio físico, si no, el fármaco no sería eficaz. Es decir, no se trata sólo de aplicar el medicamento y ya está, sino que siempre debe ir acompañado de esos cambios en el estilo de vida. El año pasado, en 2021, Saxenda se autorizó también en España para adolescentes con obesidad entre 12 y 17 años.

"Este fármaco es un inyectable diario que está indicado para pacientes con IMC mayor de 30 o con sobrepeso con ICM por encima de 27 con patologías asociadas a la obesidad. Es decir, no es café para todos", sostiene el doctor Morales, quien es uno de los investigadores en su desarrollo.

"Es una indicación médica que está dando buenos resultados porque actúa sobre los mecanismos de apetito y saciedad y conseguimos -siempre de forma individualizada- inhibir el apetito en aquellos pacientes que tienen mucha ansiedad por la comida", explica el experto.

"La inyección es una ayuda muy eficaz porque la clave no está solo en bajar peso sino también en mantenerlo. Y sobre todo en ganar salud. Por ello, unido a una dieta sana e individualizada y a la práctica de ejercicio físico, podremos ayudar a los pacientes no solo a perder peso sino también a mantenerlo", explica el experto.

Es importante que esa pérdida de peso se haga de forma paulatina y segura para evitar el llamado efecto yoyó o efecto rebote. "Es importante trasmitirle al paciente la importancia de cuidar a un equipo especializado e integral, que es por el que nosotros apostamos: el paciente debe estar motivado y aplicar los tres pilares fundamentales de la pérdida de peso: dieta, ejercicio y medicación en el caso de necesitarla", sostiene el experto.

Actualmente, ni Saxenda ni otros fármacos para tratar la obesidad están financiados por la Seguridad Social, lo paga al paciente, pero "estamos luchando desde la SEEDO y otras desde otras comisiones europeas para que determinados tipos de pacientes con control médico tengan acceso a este grupo farmacológico".

Compuesta por la misma molécula que trata la diabetes tipo 2

La molécula de este fármaco, liraglutida, es la misma que se usa para también el tratamiento de la diabetes tipo 2, pero con diferente indicación o dosis. "El fármaco para la diabetes tipo 2 se llama Victoza y se aprobó en 2009 con una indicación de liraglutida de 1,8 miligramos diarios. Y el fármaco para la obesidad se llama Saxenda y tiene una indicación de liraglutida a 3 mg diarios", explica el doctor.

"La liraglutida muy eficaces, aprendimos primero a usarlas en diabetes y luego en la obesidad. Consiguen desde el origen perder peso y tienen un perfil de seguridad cardiovascular muy alto. Son muy eficaces y seguros y van centrados a mejorar la vida de los pacientes", asegura el experto.

Próximamente -añade- se aprobará en España otro medicamento para el tratamiento de la obesidad, Wegovy, que ya se aprobó en Estados Unidos el año pasado. Se trata en esta ocasión de un inyectable semanal, y no diario, e igualmente indicado también sólo para algunos pacientes.

Recientemente, ha salido la publicación de un medicamento que está aún en fase experimental que sería aún más potente en el tratamiento de la obesidad: ayudaría a reducir, según estudios, hasta 22,5 kilos. Se llama tirzetapida y sería una gran ayuda siempre al tratamiento de una dieta sana e hipocalórica y ejercicio físico.

La obesidad es una enfermedad muy compleja con múltiples raíces, que empieza desde pequeño: hay muchos componentes genético, biológicos pero también psicosociales (hábitos de alimentación y actividad física). Además, cada vez hay más problemas de sobrepeso y obesidad en población infantil y por ello entendemos que debemos darle un tratamiento muy precoz y muy personalizado", afirma el doctor.

La obesidad -añade el experto- tiene fundamentalmente, tres complicaciones: mental (por el estigma que supone muchas veces este exceso de peso); mecánica (tiene complicaciones articulares y metabólicas, ya que es un factor de riesgo importante para otras patologías como la diabetes tipo 2 o diferentes patologías cardiovasculares. También y según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la obesidad es una factor de riesgo que aumenta el riesgo de sufrir algunos tipos de cáncer: endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon. "Por ello es clave tratar la obesidad desde edades tempranas", concluye el experto.