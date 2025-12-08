Una nueva terapia muestra resultados prometedores contra la leucemia linfoblástica aguda

¿Por qué es importante? El estudio se ha llevado a cabo en 41 pacientes que han recibido diferentes tipos de dosis. Tras tres meses, la enfermedad había remitido completamente o había desaparecido, aunque todavía había niveles anormales de células sanguíneas en los sujetos.

Una nueva terapia CAR-T ha mostrado resultados prometedores contra la leucemia linfoblástica aguda de células B refractaria, un cáncer sanguíneo agresivo. El Vall d'Hebron Instituto de Oncología informó que el ensayo clínico en fase 1 demostró un perfil de seguridad manejable y actividad antitumoral prometedora. En el estudio, realizado en 41 pacientes, la enfermedad remitió o desapareció en tres meses, con diferentes niveles de eficacia según la dosis administrada. Pere Barba, del Hospital Universitario Vall d’Hebron, presentó los resultados en el Congreso de la Sociedad Americana de Hematología, destacando la nueva plataforma T-Charge que reduce el tiempo de fabricación de células CAR-T a menos de dos días, acelerando el tratamiento.

Una nueva terapia CAR-T, que usa células T modificadas para atacar los tumores, ha mostrado resultados prometedores contra la leucemia linfoblástica aguda de células B refractaria, un cáncer agresivo de la sangre que afecta típicamente a pacientes pediátricos, pero puede afectar también a adultos.

Los resultados del ensayo clínico en fase 1 han mostrado que esta terapia presenta "un perfil de seguridad manejable y una prometedora actividad antitumoral", ha destacado este lunes el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) en un comunicado, que ha recogido la 'Agencia EFE'.

El estudio se ha llevado a cabo en 41 pacientes que habían sido previamente tratados y que han recibido una única infusión, con diferentes dosis. Tres meses más tarde, la enfermedad había remitido completamente o bien había desaparecido, pero todavía había niveles anormales de las células sanguíneas en un 70 % de los pacientes que recibieron la dosis más baja, en un 100 % en la segunda dosis más baja, en el 92 % en la tercera y en un 83,3 % en la dosis más alta.

El jefe clínico de la Unidad de Terapias Avanzadas del Hospital Universitario Vall d’Hebron, investigador del Grupo de Hematología Experimental del Vall d’Hebron Instituto de Oncología y primer autor del estudio, Pere Barba, ha presentado este lunes los resultados de este estudio en el Congreso de la Sociedad Americana de Hematología, que se celebra en Orlando (Estados Unidos).

Barba ha destacado que en este ensayo se ha usado una nueva plataforma que procesa células CAR-T más eficaces y de forma más rápida, llamada T-Charge, que reduce el tiempo de fabricación de estas células a menos de dos días, mientras que el proceso tradicional dura entre 20 y 25 días, un plazo que "para algunos pacientes de tumores muy agresivos es demasiado tiempo". "Si a los resultados del ensayo fase 1 le sumamos la mejora en el tiempo de producción de estos CAR-T en la plataforma T-Charge, se abre la puerta a seguir evaluando esta terapia para tratar de llevarla a la práctica clínica habitual", ha enfatizado Barba.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.