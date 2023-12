Los problemas de sueño no solo son un problema de adultos: los niños y niñas también tienen problemas para dormir. Un 30% de los niños/as en España de entre 6 meses a 5 años, tiene problemas crónicos para conciliar o mantener el sueño. Y esto no solo causa problema en los y las pequeños/as sino también a los miembros de la familia que no saben qué hacer.

Muchos padres, tal como han alertado algunos médicos en los últimos meses, dedicen darles melatonina (muchos de ellas vienen además, en forma de gominolas que se hacen atractivas para los pequeños) pero esto no sería, ni mucho menos, una solución para todos los niños. Sólo en algunos casos y siempre, recetados e indicados por un especialista.

Así y tal como explicaba en este artículo de laSexta.com ¿Tu hijo no duerme? Estas son las 5 medidas más efectivas para el insomnio infantil, el Dr. Ignacio Cruz Navarro, pediatra del centro de salud Montequinto, en Dos Hermanas (Sevilla), si las técnicas de higiene de sueño no funcionan, entónces sí recomendamos combinar estas medidas de higiene de sueño con la valeriana, la lavanda o la melatonina.

Como última opción, estarían los antihistamínicos, añade el experto. Pero estos recursos o fármacos (valeriana, lavanda y melatonina) sólo serían recetados e indicados por un profesional. Aunque la melatonina sea de venta libre y sin receta, no conviene nunca usarla en niños sin indicación médica.

De hecho ya ya el año pasado, en el año 2022, desde la Sociedad Española de Sueño (SES), junto a cuatro de las principales sociedades científicas pediátricas: la Asociación Española de Pediatría (AEP), la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria (SEPEAP), la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) y la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP) declararon su "preocupación por el uso y abuso de los preparados de melatonina en la población infantil así como por la falta de financiación de estos preparados cuando están comercializados como fármacos para niños con problemas neurológicos".

Trastorno de sueño y niños con TDAH

Los con problemas del neurodesarrollo donde los problemas de sueño suelen ser más frecuentes como por ejemplo el trastorno de hiperactividad por déficit de atención (TDAH), trastorno que padecen alrededor del 5-7% de la población infantil y juvenil.

El TDAH mantiene una relación bidireccional con los problemas de sueño: se calcula que más de la mitad de los niños con TDAH presentan en algún momento problemas de sueño. En estos casos, el casos de niños con TDAH sí puede ser útil la melatonina, pero, igualmente, siempre que sea recetada e indicada por un profesional.

De este modo y tal como explica el Dr. Óscar Sans, coordinador del grupo de trabajo de Pediatría de la Sociedad Española de Sueño (SES), en una nota de prensa publicada el pasado mes de junio por esta entidad, "los niños con TDAH presentan un trastorno asociado del ritmo circadiano conocido como retraso de fase, lo que se traduce en una tendencia a ser más vespertinos, es decir, a dormirse más tarde por la noche".

Y esto provoca que duerman menos horas de las que deberían y por ende, hacen que empeore la clínica del TDAH durante el día: más irritabilidad, más hiperactividad y mayores problemas de concentración.

Y a esta reducción de horas de sueño, se une también en muchas ocasiones una peor calidad del descanso debido a una mayor prevalencia de determinados trastornos del sueño como los siguientes: un sueño más fragmentado, episodios de parasomnias (sonambulismo, terrores nocturnos, etc.), criterios clínicos de piernas inquietas (el 20% y el 25% de los niños con TDAH) y movimientos periódicos de piernas por la noche (entre un 60-70%).

Medidas de higiene de sueño y consejos para dormir mejor

Las medidas de higiene son fundamentales en la infancia y también en la población adulta. En ¿Tu hijo no duerme? Estas son las 5 medidas más efectivas para el insomnio infantil, el doctor Cruz Navarro nos explicaba 5 medidas que suelen funcionar a la hora de mejorar el sueño de los niños.

Pero hay dos cosas fundamentales para mejorar la calidad del sueño, que debemos tener en cuenta, tanto de niños como de adultos. En primer lugar, que nos de luz por la mañana, a primera hora del día, y hacer actividad física. De este modo,

De este modo y según recomienda el doctor Gonzalo Pin, miembro de la junta directiva de FESMES, "como sociedad no somos conscientes todavía de que lo que hacemos durante el día influye en nuestras noches".

Y es que "recibir luz natural a primera hora del día, sobre todo si se acompaña de una actividad física como puede ser caminar hacia el colegio, ayuda a aumentar el contraste entre día y noche, que es una de las condiciones esenciales para mejorar la calidad del sueño", explica el profesional.

Esa exposición matutina a la luz solar acompañada de ejercicio físico, añade el doctor, limpia el organismo de los neurotransmisores del sueño y ayuda a que empiecen a estar presentes los neurotransmisores de la vigilia: "A más actividad física a primera hora de la mañana con exposición a la luz natural, mayor cantidad de neurotransmisores de la vigilia y, también, mayor cantidad de melatonina (la llamada hormona del sueño) y de neurotransmisores del sueño por la noche".