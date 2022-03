Y de nuevo, a vueltas con la melatonina, también llamada 'hormona del sueño'. ¿Sirve o no sirve para dormir? Lo cierto es que antes de dar una respuesta debemos distinguir entre melatonina como suplemento alimenticio y melatonina como medicamento. En España y en Europa, existen las dos cosas.

En base a esto y según explica a laSexta.com la Dra. Odile Romero, neurofisiología clínica y coordinadora del grupo de trabajo de insomnio de la Sociedad Española del Sueño (SES), "los suplementos o complementos alimenticios contiene melatonina pero también pueden tener asociados otras sustancia como puede ser el triptófano, la valeriana, la pasiflora, el zinc o el azafrán". La dosis establecida de melatonina en estos suplementos es como máximo 1,9 mg.

Por otra parte, "la melatonina como medicamento en España es aquella que ha sido aprobada por la Comision Europea al haber obtenido datos positivos tras los ensayos clínicos practicados, pudiendo aplicarse el tratamiento un máximo de 3 meses. Ha sido aprobada como un fármaco por la Agencia Europea del Medicamento y por la Agencia Española del Medicamento y por tanto, debe ser siempre prescrita con una receta medica", afirma la Dra. Irene Rubio Bollinguer, especialista en neurofisiología clínica y responsable de la Unidad de Sueño del Hospital Quirónsalud Sur.

"Partiendo de la base de que sólo tenemos un medicamento autorizado como melatonina, éste es aplicado en casos concretos, es decir, está indicado sólo en algunos casos, no es aplicable a todos los casos de mal descanso o a todos los problemas relacionados con patologías del sueño. El resto están considerados como complementos alimenticios", añade esta profesional.

La melatonina no es aplicable a todos los casos de mal descanso o a todos los problemas relacionados con patologías del sueño

De este modo, "los suplementos o preparados de venta libre no siguen los mismos procedimientos de garantía y seguridad que los fármacos", sostiene la doctora Rubio. Por ello, es importante "consultar siempre con un médico antes de decidir tomar alguno de estos suplementos ya que como cualquier sustancia presenta interacciones, efectos secundarios o contraindicaciones en algunos casos que hay que tener en cuenta".

Según explica esta experta, "la efectividad de la melatonina no ha sido bien establecida, aunque se considera segura si se emplea durante menos de 3 meses y su uso se recomienda sólo en caso de alteraciones del sueño relacionados con el ritmo circadiano: síndrome de retraso de sueño, jet lag, personas que realizan turnos de trabajo nocturno y en algunos casos concretos de insomnio primario en personas mayores de 50 años. Entre sus ventajas está la de tener un menor riesgo de adicción y abuso que otras sustancias usadas como hipnóticos para los trastornos del sueño".

Recientemente un nuevo estudio publicado en la revista científica 'JAMA' reportaba un "incremento significativo" de los complementos o suplementos de melatonina en los EEUU (aunque su uso seguía siendo bajo en población adulta) pudiendo estar su uso indiscriminado relacionado -según este estudio- con determinados efectos adversos como mareos, dolor de cabeza, nauseas, calambres, etc. y que puede no estar supervisado por un especialista.

Sin embargo, hay que matizar aclara la doctora Rubio que "en EEUU la melatonina no está comercializada como medicamento sino sólo como suplemento o complemento, por lo que no podemos saber del todo y con exactitud la pureza de melatonina que llevan cosa que no ocurre la melatonina como medicamento que ha pasado unos estándares y unos controles, como el resto de fármacos".

La melatonina no es un hipnótico

La melatonina es una hormona que se encuentra de forma natural en nuestro organismo y que participa en una gran variedad de funciones, entre ellas la del ciclo sueño-vigilia.

De este modo que es importante explicar que "la melatonina no es un hipnótico ya que no actúa sobre ningún núcleo que vaya a provocar el sueño, sino que es un cronobiótico que ayuda a regularizar los ritmos circadianos, es decir, ayuda a regularizar las diferencias entre el día y la noche. La melatonina es una hormona de secreción nocturna", explica la doctora Romero.

La melatonina es una hormona de secreción nocturna que ayuda a regular regularizar los ritmos circadianos. No es un hipnótico sino un cronobiótico

Como ejemplifica la doctora Rubio, la melatonina no es un "interruptor" para apagarnos y comenzar a dormir, sino que avisa o manda señales a nuestro cuerpo de que es el momento de irnos a dormir, es como tomarse una "dosis de atardecer". Por lo que insiste "no es un hipnótico que produce un efecto inmediato".

Así, expone esta doctora, "lo que planteamos desde las Unidades de Sueño es que si recomendamos la melatonina como fármaco o algún suplemento de melatonina es que sea siempre bajo supervisión médica. Porque está indicada en algunos casos, pero es importante realizar primero una historia clínica completa del paciente para valorar si es un caso que realmente va a beneficiarse de dicho tratamiento, teniendo en cuenta que además siempre se acompañara de otras indicaciones que permiten abordar de manera global y acertada la patología. Igualmente se hará un seguimiento del paciente para valorar los efectos deseados y considerar posibles efectos secundarios o la necesidad en algunos casos de su retirada o incluso su contraindicación".

Realmente, apunta por su parte la doctora Romero, si nosotros tenemos un problema puntual para conciliar el sueño (por ejemplo, porque estamos en una situación de más estrés o de preocupación) y queremos acudir a una farmacia o un herbolario a por un suplemento, "la melatonina no nos va a ayudar mucho, porque nuestra secreción de melatonina teóricamente está en su sitio. Tampoco nos va a hacer daño, pero realmente no sería la solución". Otra cosa distinta es que "haya personas que no tengan los niveles de esta hormona regulados, como pueden ser por ejemplo el caso de algunas personas mayores, en los que entonces sí sería útil tomar algún tipo de suplemento para que les sea más fácil conciliar el sueño", añade.

En el caso del insomnio psicofisiológico "que es el más frecuente y el que sufre la población general", explica la doctora Romero, "el primer tratamiento indicado -según las guías europeas- es la terapia cognitivo-conductual: sesiones donde se intentan restablecer a los pacientes los hábitos cognitivos y de comportamiento".

Pero muchas veces -añade- "puede ir asociado puntualmente con fármacos dependiendo del caso de cada paciente: gravedad, tiempo de evolución, motivos que ha provocado el trastorno, etc. En este sentido, los fármacos autorizados según las guías y que deben ser prescritos serían las benzodiacepinas, también el algunos casos los antidepresivos con un perfil sedativo u otras sustancias que actúan sobre receptores o neurotrasmisores de los núcleos implicados en el sueño".