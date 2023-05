Ser madre hoy en día no es fácil, más aún si vives en una ciudad grande donde cada minuto parece oro. Es como si sintieras que no tienes tiempo para nada, que no llegas bien a todo, que haces las cosas como incompletas, como si nunca estuvieras bien y a gusto. Pero lo cierto es que el estrés pasa factura y es importante que cuides siempre tu salud física y mental. Que no te dejes a un lado, que tú eres importante.

"El estrés que conlleva sentir que no tienes suficiente tiempo para todo lo que se te requiere, pasa factura al organismo a corto, medio y largo plazo, con somatizaciones en el cuerpo", afirman a la Sexta.com, hoy Día de la Madre, Cecilia Martín y Marina García, psicólogas y coodirectoras del Instituto de Psicología Psicode (@institutopsicode), con sede en las ciudades de Madrid, Alicante y Valladolid.

Y si la situación de estrés se mantiene, añaden las expertas, "con el paso del tiempo, además de seguir agobiada porque vas corriendo a todos los sitios, te sentirás irritable y empezarás a tener problemas de salud físicos como problemas musculares, cefaleas, pérdida de pelo, múltiples infecciones víricas y bacterianas (porque se deteriora nuestro sistema inmunológico), insomnio, etc.".

Y es que el cuerpo da señales cuando no estamos bien psicológicamente y nos avisa de este modo para que hagamos un cambio en nuestras vidas: "Es necesario buscar momentos de respiro familiar y en los casos más graves buscar ayuda profesional".

No olvidemos además, añaden las expertas, que "una mamá con un bebé o con un niño pequeño está en continuo estado de alerta. Su sistema nervioso autónomo ( sistema nervioso simpático ) está continuamente activado por la posibilidad de que pueda pasar algo. La ansiedad se hace presente en muchos momentos del día".

El 66% de las madres no ha pedido ayuda psicológica

Sin embargo, y según un reciente estudio 'La hora de Cuidarse' de Malasmadres y DKV, el 66% de las madres reconoce que no ha pedido ayuda psicológica, pese a sentir desbordamiento y tristeza. Uno de los motivos por los que no lo han hecho es por falta de tiempo y dinero, pero también por "vergüenza al qué dirán".

Y es fundamental cuidarnos y cambiar el 'chip' como sociedad de que las madres no tienen que poder con todo. Que también son trabajadoras, hijas y sobre todo mujeres y personas. Porque además, el cuidarse como persona no sólo será bueno para las madres, sino también para nuestros hijos/as.

"Si pasamos todo el tiempo con los niños, pero ellos nos ven irritables, sin paciencia, sin poder dedicarles tiempo de calidad, nos sentiremos culpables porque sabemos que no lo estamos haciendo bien, y los niños se sentirán mal, viendo que su madre realmente, no está presente", aconsejan las psicólogas.

"Cuando un niño ve que su madre, aunque está a su lado, no le escucha, no le mira, no juega con él y está haciendo otras cosas al mismo tiempo, el niño/a siente que no es importante para su mamá y buscará llamar su atención con otros comportamientos no deseados. Es más gratificante para un niño/a saber que su madre le está regañando que sentirse ignorado por ella porque está demasiado ocupada con otras tareas", aseguran.

Mientras que, por el contrario, "si una madre que ha descansado y ha tenido momentos de autocuidado, está de buen humor, tiene paciencia y disfruta de pasar tiempo con los niños. Si la madre no descansa, le costará más disfrutar de ellos por su estado de malestar psicológico". Un consejo que podemos usar con nuestros hijos/as es el de planificar momentos para 'estar presente' con los niños, dedicándoles ese tiempo en exclusiva y prestándoles la atención que merecen.

"Es lo que llamamos 'tiempo especial programado', en el cual el niño sabe que es un tiempo dedicado para él en exclusiva, para hacer lo que él quiera con su mamá. En ese tiempo, el niño se siente atendido e importante y es más capaz de tolerar otros momentos en los que su madre no puede estar con él", explican las expertas.

Pero no sólo es importante programar tiempo para estar con los niños sino también para nosotras mismas: para nuestro autocuidado, nuestro ocio, nuestro descanso... "Cuidarnos es esencial, dedicarnos tiempo".

4 consejos para que las madres se cuiden

"Es necesario un cambio de mentalidad a nivel social en el que todos seamos conscientes de que además del rol de madre, necesitamos seguir siendo personas, con vida más allá de los hijos. Para ayudar a las madres a que se autocuiden, las expertas ofrecen estos consejos.

1. Salir de la multitarea y dejar de ir a los sitios con el tiempo justo

Es importante dar prioridad a las tareas importantes y saber decir 'NO' a lo que no es prioritario y planificar momentos de descanso en la agenda diaria.

2. Saber delegar en otros aquellas tareas que nos roban tiempo

No sólo delegar sino "sobre todo, confiar en otras personas para el cuidado de los niños, al menos algunas horas a la semana", aconsejan Martín y García.

3. Planificar durante la semana ciertos "momentos sin niños" como algo importante

"Es clave dedicar tiempo al ocio, a relacionarse con los amigos, la familia, a estar con la pareja sin llevar a los niños a todos lados. Buscar tiempo para hacer actividades relajantes que te gusten, comer sin prisas, ver una película o simplemente tiempo para 'no hacer nada'. Cuanto más estrés tenemos, más actividades de ocio necesitamos para combatirlo", aseguran las expertas.

4. Pedir ayuda con los niños para tener un espacio para una misma

Y por último y más que fundamental: pedir ayuda con los niños. "No porque tengamos que hacer algo en concreto sino sólo para tener tiempo de estar con nosotras mismas", finalizan las psicólogas.