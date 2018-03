El abogado de Harvey Weinstein: "Acostarse con una actriz para impulsar su carrera no es una violación"

El abogado del ex productor de Hollywood Harvey Weinstein, Benjamin Brafman, afirma en una entrevista a The Times que "si una mujer decide que necesita tener sexo con un productor de Hollywood para avanzar en su carrera, y lo hace y lo encuentra todo repugnante, no es una violación".

Para él, en este caso la mujer habrá "tomado la decisión voluntaria de que está listo para hacer algo que es personalmente repugnante para avanzar en su carrera", por lo que en su opinión "no es delito".

Benjamin Brafman dice que pese a que estos actos son negativos, "la promoción del sofá no fue inventada por Harvey Weinstein", ya que "existía antes de que él naciera". El abogado defiende a Weinstein en los casos por las múltiples denuncias de acoso sexual a las que se enfrenta.