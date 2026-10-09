Madrid tendrá un gran espectáculo de fuegos artificiales por el Día de la Hispanidad 2026: cuándo y dónde verlo

Madrid se prepara para celebrar el Día de la Hispanidad 2026, que tendrá lugar el próximo lunes 12 de octubre, con una amplia programación de actividades culturales, musicales y gastronómicas repartidas por distintos puntos de la capital. Sin embargo, uno de los momentos más esperados llegará por la noche, cuando el cielo madrileño se ilumine con un gran castillo de fuegos artificiales.

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Cultura, Turismo y Deporte, ha organizado un espectáculo pirotécnico en la plaza de Cibeles, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. La cita será el lunes 12 de octubre a las 21:30 horas y servirá como broche final a las celebraciones del Día de la Fiesta Nacional.

Además, no será un espectáculo de fuegos artificiales convencional, ya que estará acompañado por una selección musical inspirada en los diferentes ritmos y tradiciones del mundo hispano. La banda sonora incluirá canciones de artistas reconocidos, creando una combinación de luces, colores y música con la que se pretende rendir homenaje a los vínculos culturales entre España y los países hispanoamericanos.

Otras actividades para celebrar la Hispanidad 2026 en Madrid

Más allá de los fuegos artificiales de Cibeles, Madrid contará con una amplia programación de actividades para celebrar el Día de la Hispanidad 2026. Entre los planes más destacados se encuentran los conciertos gratuitos de artistas nacionales e internacionales, que tendrán lugar en algunos de los escenarios más emblemáticos de la capital, como la Plaza de España, la Puerta del Sol y la Plaza Mayor.

Entre las actuaciones más esperadas destacan las de Sebastián Yatra, el sábado 10 de octubre a las 20:30 horas en la Plaza de España; Marta Sánchez, el domingo 11 de octubre a las 13:00 horas en el mismo escenario; y Carlos Baute, el lunes 12 de octubre a las 20:00 horas. A ellos se suman otros artistas como Aterciopelados, 091, Aymée Nuviola o Cimafunk, además de la Gala de Estrellas del Flamenco, que se celebrará el 12 de octubre en la Plaza Mayor.

Pero la música no será la única protagonista. El lunes 12 de octubre también será posible visitar gratis algunos de los museos más importantes de Madrid. Entre ellos se encuentran el Museo Reina Sofía, que abrirá de 10:00 a 21:00 horas; el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, con entrada gratuita de 13:00 a 19:00 horas; y el Museo Arqueológico Nacional, que podrá visitarse sin coste de 9:30 a 15:00 horas. Además, el Museo del Prado cuenta con su habitual franja gratuita de festivos, de 17:00 a 19:00 horas.

De esta manera, Madrid ofrecerá durante el puente de octubre numerosos planes para todos los gustos y edades, desde conciertos y visitas culturales hasta actividades gastronómicas y espectáculos al aire libre. Una programación que tendrá uno de sus momentos más especiales con el castillo de fuegos artificiales del 12 de octubre en la plaza de Cibeles, que pondrá el broche final a las celebraciones.