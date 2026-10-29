Ánima Fest llega a Madrid con un desfile de catrinas gigantes y una gran fiesta mexicana por el Día de Muertos

Ánima Fest trae una de las tradiciones más espectaculares y emblemáticas de México a las calles de Madrid por el Día de Muertos con carrozas monumentales, mucho color, música folclórica y más de 500 participantes que buscan rendir homenaje a esta celebración mexicana, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

El evento principal se celebrará el 1 de noviembre de 2026, inaugurando esta primera edición de este festival organizado por REM que se extenderá del 29 de octubre al 3 de noviembre con 6 días de actividades y gastronomía tradicional en distritos del Centro y Chamberí.

¿DÓNDE Y CUÁNDO TENDRÁ COMIENZO EL DESFILE?

El desfile de catrinas gigantes tendrá lugar el día 1 de noviembre a las 18.00 horas e iniciará en la Embajada de México, pasando por la Puerta del Sol y finalizará en la Plaza Mayor. A partir de las 20.00 horas te esperará una gran fiesta mexicana repleta de bailes y actuaciones de acceso totalmente gratuito.

SEIS DÍAS DE ACTIVIDADES Y GASTRONOMÍA

Además de la gran cita del día 1, el festival ofrecerá una agenda repleta para dar a conocer el original Día de Muertos.

La Plaza de Chamberí se convertirá en un mercado artesanal, repleto de productos textiles y comida típica mexicana, además de talleres donde podrás participar.

Por otro lado, el Círculo de Bellas Artes expondrá obras inspiradas en las tradiciones de Querétaro. También, en colaboración con el restaurante El Landó podrás disfrutar de experiencias culinarias especiales.

Por último, el 29 de octubre a las 18.00 horas tendrá lugar una charla online donde se explicará el significado de la vida y la muerte en México

Tanto el desfile como el espectáculo son para público de todas las edades y en caso de que quieras participar en el evento y vivir de cerca la celebración mexicana, la comitiva ha habilitado un formulario en la página web del evento.