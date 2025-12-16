Restaurantes de Madrid con menú para Navidad y Nochevieja

Aunque mucha gente aprovecha la Navidad para hacer un viaje o para ir a sus lugares de origen, lo cierto es que también hay muchas personas que se quedan en Madrid para disfrutar de todo el ambiente festivo que brinda la capital.

Y cada vez es más común cenar fuera de casa el día de Nochebuena o Nochevieja, por eso en Viajestic hemos querido hacer una recopilación de restaurantes de Madrid que tienen un menú cerrado para estas fechas.

1. Only You Boutique Madrid

En Only YOU Boutique Hotel Madrid, ubicado en la calle Barquillo, ofrecen una propuesta de Nochebuena con elaboraciones como Carpaccio de cigala 000, Rodaballo al horno con pil-pil de chantarela o Cochinillo segoviano, maridados con vinos de prestigio. La magia continúa en la comida de Navidad, con un menú donde brillan el Steak tartar con caviar Osetra, Mer-luza del Cantábrico o Paletilla de cordero con miel y mostaza.

Y para despedir el año, la Nochevieja ofrece una cena con aperitivo de bienvenida, recena y barra libre hasta la madrugada, con creaciones como Lubina Aquanaria con velouté de coco y curry suave o el Solomillo Rossini con foie y trufa, todo acompañado de una selección de vinos y champagne. Además, ofrecen opciones para niños.

Menú Nochebuena: 190 euros por persona / 75 euros niños. Bebidas incluidas.

Menú Navidad: 120 euros por persona / 75 euros niños. Bebidas incluidas.

Menú Nochevieja: 320 euros por persona / 75 euros niños. Bebidas incluidas.

2. Chambao (Menú Nochevieja)

Chambao Madrid, el icónico restaurante del Grupo RosaNegra, propone un viaje gastronómico y emocional para despedir el 2025, un menú degustación de siete tiempos que transforma la última noche del año en una experiencia sensorial única.

El menú diseñado para esta ocasión especial comienza con un cóctel de bienvenida y propone un recorrido culinario por los sabores más sofisticados: ostra con mignonette de manzana verde, eneldo y salicornias; carpaccio de ternera con salsa tonnato y queso Grana Padano; un seductor bisque de langosta con crutones de brioche; y un risotto de hongos silvestres con trufa y mantequilla de avellana que eleva el paladar a otro nivel.

La experiencia continúa con un rodaballo asado con salsa cremosa de crustáceos, un exquisito solomillo Creekstone con salsa demi-glace, pastelito de patata y verduras; y un cierre dulce con cheesecake vasco y confitura casera de arándanos. Todo acompañado de una copa de Moët & Chandon para brindar por los nuevos comienzos.

Cuando el reloj marca las doce, el espíritu de Chambao se enciende en su forma más pura: un After Dinner Party marcado por el ritmo de su DJ residente, live performances y shows exclusivos.

La experiencia completa de Nochevieja en Chambao está disponible desde 400€ por persona, e incluye acceso a toda la programación especial diseñada para despedir el año. El servicio tendrá lugar de 9:00 p.m. a 3:00 a.m., y a medianoche, podrás comer las uvas juntos para dar la bienvenida al 2026 al más puro estilo Chambao: celebrando, vibrando y compartiendo. Un cotillón de lujo pone el broche final a una noche donde gastronomía, espectáculo y lifestyle se fusionan bajo una misma filosofía.

3. Hotel Thompson Madrid

Para los que se quedan en la capital el Hotel Thompson Madrid propone un menú especial en su nuevo restaurante MAKÁÁ. Este espacio ubicado en el rooftop del hotel propone un menú especial para la cena de Nochevieja por 350€ para adultos y 150€ para niños, que incluye cotillón y barra libre hasta las 03:00 am.

En cuanto a los platos principales, destacan los entrantes como el Jamón ibérico de bellota, la Estación de ostras y los Blinis con caviar, con un intermedio de Salpicón de bogavante azúl del cantábrico y principales como el Rodaballo salvaje y el Solomillo Wellington con trufa negra de invierno. MAKÁÁ también dispone de un Menú Vegano con el mismo precio con elaboraciones como Alcachofas con yema curada de trufa, Tatín de apionabo asado y trufa negra y Coliflor a la brasa con beurre blanc de mantequilla de búfala y caviar de monte.

4. Llama Inn (Nochevieja)

Este 31 de diciembre, Llama Inn Madrid celebra por primera vez la llegada del Año Nuevo con una propuesta especial que refleja su identidad: cocina diferente, producto excepcional y una atmósfera pensada para compartir y celebrar. Un estreno muy esperado que convierte la última noche del año en un auténtico viaje de sabores.

Para la ocasión, el restaurante ha diseñado un menú exclusivo de Nochevieja que combina técnica, creatividad y guiños a su inconfundible ADN latino-asiático:

Menú Especial Nochevieja

Ostra con escabeche de ajíes

Ceviche de vieira, yuzukosho, pitahaya y nori

Calabaza con tahini acevichado, granada fermentada y cítricos

Yakimeshi de carabinero con shisho, mizuna y spicy mayo

Rib eye con veneno de ajíes, cilantro, menta y arroz

Postres

Raspado de hibiscus con frutas de temporada y caramelo de chicha morada

Lúcuma con sal y aceite de oliva

El menú tiene un precio de 95 € por persona. La celebración continuará pasada la cena con el tradicional conteo de uvas, piñata y brindis en la zona del bar inferior del restaurante, creando un ambiente festivo y desenfadado para recibir el nuevo año como se merece.

Además, Llama Inn Madrid ofrece dos opciones de maridaje premium, ambas opcionales:

Maridaje Opción 1 – 70 €: 1 champagne, 3 vinos y 1 vino dulce

Maridaje Opción 2 – 75 €: 1 dry martini, 3 vinos y 1 negroni

Quintoelemento

El chef Juan Suárez de Lezo ha creado los menús de Nochebuena y Nochevieja donde se combina producto nacional y mirada viajera, con maridajes diseñados por Dana Cárdenas para disfrutar de la magia de la Navidad, en un espacio con sello propio donde gastronomía, diseño y vanguardia van de la mano.

Restaurante Quintoelemento en Navidad | Quintoelemento

Por su parte, la sumiller Dana Cárdenas ha seleccionado para cada pase un maridaje que no se limita a acompañar, sino que interpreta la intención del plato. Su propuesta viaja entre regiones y estilos (de Galicia a Burdeos, de Ribera del Duero a Champagne) para dibujar un recorrido que evoluciona paso a paso.

Nochebuena de sabor oceánico

El menú de Nochebuena es un recorrido por sabores oceánicos, con guiños a la cocina japonesa y mediterránea. Platos suaves, equilibrados, con la frescura como punto de partida. La experiencia abre con un cono de alga nori con crema fresca y tartar de salmón, junto a un Sake Mio Takara que prolonga su frescura con un toque floral. A continuación, la profundidad marina se multiplica en las texturas de atún, caviar y caldo dashi, acompañados de Pazo de Barrantes, un blanco gallego que aporta equilibrio y frescura. El mismo vino acompaña la vieira a la plancha sobre guiso de calamar, espárrago y muselina de vieira, plato pleno de técnica y sabor. El viaje aterriza en tierra con el solomillo braseado con foie a la plancha, maridado con PSI, un tinto de Ribera del Duero que suma elegancia, cuerpo y suavidad.

Solomillo, plato de Quintoelemento de Navidad | Quintoelemento

El cierre goloso, llega con una oblea crujiente de mousse de limón y sorbete de fruta de la pasión, servida junto a al Champagne Ruinart Blanc de Blancs, una despedida vibrante y redonda, perfecto para brindar. Un menú que encarna la esencia de una Nochebuena diferente.

Precio: 220 € por persona (IVA incluido).

Nochevieja de texturas y brasas

La noche de Fin de Año cambia el tono: más intensidad, más textura, más celebración. Es el momento del fuego y del contraste, de la cocina viajera que deja huella. La noche comienza con un steak tartar envuelto en cecina de lomo bajo y caviar, acompañado por By OTT, un rosado de la Provenza fresco y con volumen que prepara el paladar.

Plato de costilla de Quintoelemento | Quintoelemento

La tempura de hoja shiso con tartar de carabinero y holandesa de mar se armoniza con Louis Jadot Fourchaume 1er Cru, un Chardonnay borgoñón que combina mineralidad y notas de mantequilla, perfecto para resaltar la textura marina. El mismo vino acompaña el siguiente paso, rape y bogavante braseados sobre verduras de temporada y fondo de jengibre, donde el equilibrio mantiene viva la secuencia. El momento más rotundo llega con la costilla de ternera melosa glaseada sobre tartar de zanahoria y patata, acompañada por Vega Sicilia Valbuena 5º Año 2020: un vino con profundidad, taninos pulidos y final persistente, ideal para una carne cocinada al detalle.

El broche final es puro disfrute con el chocolate en texturas con mini gofres, servido junto a Bollinger Rosé, Champagne con notas de fruta roja y la elegancia del brioche que cierra el menú con alegría y sutileza.

Una cena de fin de año que mira al futuro con sabor, ritmo y coherencia.