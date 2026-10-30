La feria medieval más antigua de España se celebra este fin de semana en Alicante

La localidad de Cocentaina, en Alicante, trae este 30, 31 de octubre y el 1 de noviembre una nueva edición de su famoso mercado medieval declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial y Fiesta de Interés Turístico Internacional. Durante este mes de otoño, las calles del municipio se inundarán de color y música, con un toque de cultura tradicional con raíces de la propia Edad Media.

Se trata de un evento que comenzó en el año 1346 de la mano del rey Pedro IV el Ceremonioso, quien concedió el privilegio de realizar un mercado anual con el fin de impulsar la economía de la época.

Un pueblo rico en artesanía y ganadería

Durante los días de feria, el pueblo se transformará en un escenario de productos artesanales, gastronomía valenciana tradicional y maquinaria agrícula que podrán descubrir los visitantes de todas las edades. Por otro lado, el campo y la ganadería tendrán un papel protagonista con varias exposiciones y exhibiciones ecuestres.

Patrimonio histórico, monumentos y vistas impresionantes

Pero esto no es todo, Cocentaina tiene para ofrecer mucha más historia con sus mágicas plazas y edificios como el Palau Comtal. Los paseos por sus calles te trasladará al antiguo reino de Valencia. Además, entre algunos de sus impresionantes edificios podrás visitar el castillo de la localidad próximo al Cerro de San Cristobal desde donde podrás conteplar de unas vistas espectaculares a las altas montañas que lo rodean.

Para finalizar, otro punto fuerte es la gastronomía del lugar. En la sierra de Mariola podrás disfrutar de una degustación culinaria de productos con recetas únicas que te dejarán con ganas de probar más, entre los que destacan el aceite de oliva, embutidos y repostería tradicional.

La combinación de este evento en un entorno natural , junto a su gastronomía y patrimonio histórico, permite que se conserven las tradiciones del pasado en la actualidad, generando una celebración única y llena de cultura.