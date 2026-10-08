Todos los museos que puedes visitar gratis en Madrid por el Día de la Hispanidad 2026

El Día de la Hispanidad 2026, que se celebra el próximo lunes 12 de octubre, llega a Madrid con multitud de actividades culturales, conciertos gratis, desfiles y planes para disfrutar del festivo. Sin embargo, más allá de las celebraciones habituales, también es una oportunidad perfecta para descubrir algunos de los museos más importantes de la capital sin gastar dinero.

Y es que varios de los principales espacios culturales de Madrid ofrecerán entrada gratuita durante el 12 de octubre, aunque cada uno contará con sus propios horarios y condiciones de acceso. Entre ellos se encuentran el Museo Reina Sofía, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Museo Arqueológico Nacional.

Museo Thyssen-Bornemisza en el Paseo del Prado de Madrid | iStock

Museos gratis en Madrid el 12 de octubre de 2026

Museo Reina Sofía: El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía incluye la Fiesta Nacional entre sus jornadas de acceso gratuito. El lunes 12 de octubre abrirá sus puertas de 10:00 a 21:00 horas, permitiendo disfrutar de su colección de arte contemporáneo, donde destaca el famoso Guernica de Pablo Picasso.

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía incluye la Fiesta Nacional entre sus jornadas de acceso gratuito. El lunes 12 de octubre abrirá sus puertas de 10:00 a 21:00 horas, permitiendo disfrutar de su colección de arte contemporáneo, donde destaca el famoso Guernica de Pablo Picasso. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza: Ofrecerá entrada gratuita de 13:00 a 19:00 horas. Durante esta jornada, los visitantes podrán recorrer tanto su colección permanente como sus exposiciones temporales, entre ellas Mauritshuis ♥ Thyssen-Bornemisza. Obras maestras de La Haya, que cuenta con la presencia excepcional en Madrid de Vista de Delft, de Johannes Vermeer.

Ofrecerá entrada gratuita de 13:00 a 19:00 horas. Durante esta jornada, los visitantes podrán recorrer tanto su colección permanente como sus exposiciones temporales, entre ellas Mauritshuis ♥ Thyssen-Bornemisza. Obras maestras de La Haya, que cuenta con la presencia excepcional en Madrid de Vista de Delft, de Johannes Vermeer. Museo Arqueológico Nacional (MAN): También contempla el 12 de octubre como una jornada de entrada gratuita. Abrirá en horario de festivo, de 9:30 a 15:00 horas, ofreciendo la oportunidad de descubrir piezas fundamentales de la historia y la arqueología de España.

Otros horarios para visitar gratis los museos de Madrid

Además de las jornadas especiales por el Día de la Hispanidad, algunos de los museos más conocidos de Madrid cuentan con franjas habituales de acceso gratuito durante la semana.

Museo del Prado de Madrid | iStock