Puente del 12 de octubre: los destinos favoritos de los españoles para viajar por el Día de la Hispanidad

Como en septiembre no contamos con ningún festivo a nivel nacional, ya son muchas las personas que tienen la vista puesta en el próximo puente del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, para poder hacer algún viaje o escapada, ya que este año cae en lunes.

Es por eso que Trip.com ha hecho un estudio donde los datos revelan las tendencias de reserva y los destinos preferidos para el puente del 12 de octubre y el resto del otoño.

Desfile militar aéreo en el Día de la Hispanidad en España | iStock

Las cifras indican que el 45,3% de las reservas de hotel realizadas a través de Trip.com corresponden a destinos nacionales, mientras que el 54,7% son para hoteles en Europa.

Madrid encabeza la lista de destinos nacionales por volumen de reservas hoteleras, seguida de Barcelona y Sevilla, con una estancia media de 2,3 noches.

Joven de viaje por Europa, en Londres | iStock

Por otro lado, Londres se sitúa como el principal destino europeo, seguido de París y Ámsterdam. La duración media de la estancia es de 3,1 noches, lo que sugiere que los viajeros optan por escapadas algo más largas cuando viajan al extranjero.

Las cifras también revelan que el puente comenzará el viernes 9 de octubre para muchos, siendo esta la fecha preferida tanto para las salidas de vuelos nacionales y europeos como para las llegadas a los hoteles.

Museo de Louvre de París | iStock

En cuanto a las reservas ya efectuadas, los viajeros que se dirigen a los principales destinos están planificando con bastante antelación, con plazos de reserva medios de unos tres meses.

Al analizar las escapadas otoñales más allá del puente del 12 de octubre, los datos muestran un fuerte aumento de la demanda hotelera, incluso para estancias breves.

Las reservas de hotel crecen con fuerza en todos los segmentos; tanto las nacionales como las europeas registran un elevado crecimiento interanual de dos dígitos.

Asimismo, los españoles prolongan ligeramente su estancia en comparación con el año pasado. Este otoño, la duración media de la estancia nacional es de 2,24 noches (+4,1% interanual), mientras que la estancia media en Europa es de 2,71 noches (+4,5% interanual).

Madrid lidera la lista de destinos nacionales (+122% interanual), mientras que Granada es una de las ciudades con mayor crecimiento: las reservas se han más que cuadruplicado (+313%). Zaragoza también muestra un fuerte dinamismo, con un aumento de las reservas del 200% interanual de cara a sus célebres Fiestas del Pilar.

Basílica del Pilar de Zaragoza | iStock

En el ámbito internacional, el Reino Unido destaca como uno de los mercados clave. Las reservas hacia este país han crecido un 183% interanual, situándolo como el tercer país europeo más reservado este otoño, solo por detrás de Italia y Francia.

Londres presenta unos resultados especialmente sólidos: las reservas casi se han triplicado (+191% interanual), convirtiéndose en la segunda ciudad europea más reservada este otoño. París ocupa el primer puesto (+65% de crecimiento interanual) y Roma (+51% de crecimiento interanual) se mantiene firme en la tercera posición.

Los viajeros españoles también muestran un interés creciente por destinos más orientales; las reservas a Berlín han aumentado un 155% interanual y las destinadas a Praga, un 107%.

Budapest también se perfila como una de las mejores opciones por relación calidad-precio para una escapada urbana este otoño. Las reservas a través de Trip.com se han más que duplicado (+117% interanual), mientras que la tarifa hotelera media diaria es un 4,7% más baja que en el mismo periodo de 2025.

Entre los diez destinos europeos más reservados para escapadas en Trip.com, Budapest ofrece la tarifa hotelera media más baja, lo que indica que los viajeros aún pueden encontrar alojamiento a precios relativamente asequibles a pesar de la creciente demanda de la ciudad.