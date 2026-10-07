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Todos los conciertos gratis por el Día de la Hispanidad en Madrid 2026

Madrid celebra el Día de la Hispanidad 2026 con una amplia programación de conciertos gratuitos repartidos por algunos de los escenarios más emblemáticos de la capital.

Día de la Hispanidad en Madrid

Foto de iStock

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Irene Picazo
Irene Picazo
Publicado:

El Día de la Hispanidad es una de las grandes citas culturales del año para la ciudad de Madrid y, como ha ocurrido en anteriores ediciones, la capital se llena de música, cine, arte, patrimonio y lo más esperado para muchos: conciertos gratuitos.

Es por eso que en Viajestic hemos querido hacer una recopilación de todos los conciertos, horarios y escenarios.

Importante: Todos los conciertos programados para la Puerta del Sol se han desplazado a la Explanada de Madrid Río.

Conciertos de la Hispanidad en Madrid 2026

Jueves 8 de octubre

Plaza Mayor

  • 20:30 horas: de Broadway a la Gran Vía. Homenaje a Jaime Azpilicueta

Viernes 9 de octubre

Plaza Mayor

  • 18:00 horas: Gala de reconocimiento Pioneros madrileños del pop
  • 21:30 horas: Xenia Rubinos

Plaza de España

  • 19:00 horas: La Santa Cecilia
  • 21:00 horas: Aterciopelados

Explanada de Madrid Río

  • 19:30 horas: Lin Cortés
  • 21:00 horas: PATAX

Sábado 10 de octubre

Explanada de Madrid Río

  • 12:00 horas: Victorias
  • 19:00 horas: Los Nikis de la Pradera
  • 21:00 horas: 091

Plaza de España

  • 13:00 horas: Nat Simons
  • 20:30 horas: Sebastián Yatra

Plaza Mayor

  • 13:00 horas: Santi Comet
  • 18:30 horas: Ibérica Suite Jazz
  • 21:00 horas: Arturo Sandoval

Domingo 11 de octubre

Explanada de Madrid Río

  • 12:00 horas: Comandante Twin
  • 13:30 horas: Jenny and The Mexicats
  • 19:00 horas: Aymée Nuviola
  • 21:00 horas: Cimafunk

Plaza de España

  • 13:00 horas: Marta Sánchez
  • 19:00 horas: Tipa Tipo
  • 21:00 horas: Los Cumbia Stars

Plaza Mayor

  • 13:00 horas: Tori Sparks
  • 18:30 horas: Orquesta de la Comunidad de Madrid
  • 21:00 horas: De Nina Simone a La Paquera

Lunes 12 de octubre

Plaza de España

  • 20:00 horas: Carlos Baute
  • 20:00 horas: Galdrii Pereira
  • 20:00 horas: Six El Musical

Plaza Mayor

  • 20:00 horas: Corral de la Morería - Gala de Estrellas del Flamenco
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