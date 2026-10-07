Todos los conciertos gratis por el Día de la Hispanidad en Madrid 2026

El Día de la Hispanidad es una de las grandes citas culturales del año para la ciudad de Madrid y, como ha ocurrido en anteriores ediciones, la capital se llena de música, cine, arte, patrimonio y lo más esperado para muchos: conciertos gratuitos.

Es por eso que en Viajestic hemos querido hacer una recopilación de todos los conciertos, horarios y escenarios.

Importante: Todos los conciertos programados para la Puerta del Sol se han desplazado a la Explanada de Madrid Río.

Conciertos de la Hispanidad en Madrid 2026

Jueves 8 de octubre

Plaza Mayor

20:30 horas: de Broadway a la Gran Vía. Homenaje a Jaime Azpilicueta

Viernes 9 de octubre

Plaza Mayor

18:00 horas: Gala de reconocimiento Pioneros madrileños del pop

21:30 horas: Xenia Rubinos

Plaza de España

19:00 horas: La Santa Cecilia

21:00 horas: Aterciopelados

Explanada de Madrid Río

19:30 horas: Lin Cortés

21:00 horas: PATAX

Sábado 10 de octubre

Explanada de Madrid Río

12:00 horas: Victorias

19:00 horas: Los Nikis de la Pradera

21:00 horas: 091

Plaza de España

13:00 horas: Nat Simons

20:30 horas: Sebastián Yatra

Plaza Mayor

13:00 horas: Santi Comet

18:30 horas: Ibérica Suite Jazz

21:00 horas: Arturo Sandoval

Domingo 11 de octubre

Explanada de Madrid Río

12:00 horas: Comandante Twin

13:30 horas: Jenny and The Mexicats

19:00 horas: Aymée Nuviola

21:00 horas: Cimafunk

Plaza de España

13:00 horas: Marta Sánchez

19:00 horas: Tipa Tipo

21:00 horas: Los Cumbia Stars

Plaza Mayor

13:00 horas: Tori Sparks

18:30 horas: Orquesta de la Comunidad de Madrid

21:00 horas: De Nina Simone a La Paquera

Lunes 12 de octubre

Plaza de España

20:00 horas: Carlos Baute

20:00 horas: Galdrii Pereira

20:00 horas: Six El Musical

Plaza Mayor