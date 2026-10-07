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Todos los conciertos gratis por el Día de la Hispanidad en Madrid 2026
Madrid celebra el Día de la Hispanidad 2026 con una amplia programación de conciertos gratuitos repartidos por algunos de los escenarios más emblemáticos de la capital.
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El Día de la Hispanidad es una de las grandes citas culturales del año para la ciudad de Madrid y, como ha ocurrido en anteriores ediciones, la capital se llena de música, cine, arte, patrimonio y lo más esperado para muchos: conciertos gratuitos.
Es por eso que en Viajestic hemos querido hacer una recopilación de todos los conciertos, horarios y escenarios.
Importante: Todos los conciertos programados para la Puerta del Sol se han desplazado a la Explanada de Madrid Río.
Conciertos de la Hispanidad en Madrid 2026
Jueves 8 de octubre
Plaza Mayor
- 20:30 horas: de Broadway a la Gran Vía. Homenaje a Jaime Azpilicueta
Viernes 9 de octubre
Plaza Mayor
- 18:00 horas: Gala de reconocimiento Pioneros madrileños del pop
- 21:30 horas: Xenia Rubinos
Plaza de España
- 19:00 horas: La Santa Cecilia
- 21:00 horas: Aterciopelados
Explanada de Madrid Río
- 19:30 horas: Lin Cortés
- 21:00 horas: PATAX
Sábado 10 de octubre
Explanada de Madrid Río
- 12:00 horas: Victorias
- 19:00 horas: Los Nikis de la Pradera
- 21:00 horas: 091
Plaza de España
- 13:00 horas: Nat Simons
- 20:30 horas: Sebastián Yatra
Plaza Mayor
- 13:00 horas: Santi Comet
- 18:30 horas: Ibérica Suite Jazz
- 21:00 horas: Arturo Sandoval
Domingo 11 de octubre
Explanada de Madrid Río
- 12:00 horas: Comandante Twin
- 13:30 horas: Jenny and The Mexicats
- 19:00 horas: Aymée Nuviola
- 21:00 horas: Cimafunk
Plaza de España
- 13:00 horas: Marta Sánchez
- 19:00 horas: Tipa Tipo
- 21:00 horas: Los Cumbia Stars
Plaza Mayor
- 13:00 horas: Tori Sparks
- 18:30 horas: Orquesta de la Comunidad de Madrid
- 21:00 horas: De Nina Simone a La Paquera
Lunes 12 de octubre
Plaza de España
- 20:00 horas: Carlos Baute
- 20:00 horas: Galdrii Pereira
- 20:00 horas: Six El Musical
Plaza Mayor
- 20:00 horas: Corral de la Morería - Gala de Estrellas del Flamenco
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