Toledo, Córdoba y Sevilla: 3 ciudades españolas que merece la pena visitar a pesar del calor

Cabe que te haya sucedido en alguna ocasión que, ya en la agencia de viajes, te confirman lo que sabías o al menos intuías: Egipto es un destino imperdible, uno de esos que hay que visitar al menos una vez en la vida… pero no en agosto si puedes evitarlo ¿y si no puedes evitarlo? Pues llega agosto y vas. España no es Egipto pero algunas ciudades de interior nos reciben en verano con unas temperaturas que no animan a recorrerlas, ahora bien, se trata de ciudades históricas que, si casualmente pasas cerca camino de la playa, tienes que visitar sí o sí. Se nos ocurren al menos tres: Toledo, Córdoba y Sevilla.

Toledo

Catedral de Toledo por la noche | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Toledo

Toledo en verano es una sartén, negarlo es negar una evidencia, ahora bien, por mucho que apriete el calor Toledo sigue siendo la ciudad de las tres culturas con su Catedral y su Greco y si eres de los que va de norte a sur o a este buscando el Mediterráneo no puedes pasar por ella, o cerca de ella, y no visitarla. Para disfrutar de Toledo en verano conviene madrugar para disfrutar de las primeras horas del día; durante las horas centrales es mejor buscar refugio o al menos no atreverse a ir más allá del interior monumental con sus calles estrechas con mucha sombra; después, al caer el sol, toca salir porque la ciudad cambia con los tonos del ocaso y las calles iluminadas.

Córdoba

Mezquita Catedral de Córdoba | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Córdoba

Si vas buscando el Mediterráneo andaluz cabe que no tengas que desviarte mucho de tu camino para visitar la Mezquita-Catedral de Córdoba, cruzar el Puente Romano y gozar de los patios y fuentes cordobesas. Es verdad que en Córdoba, especialmente en las horas centrales del día, se vuelve tórrida pero, al caer la tarde, sus calles se llenan de vida y fiesta, se celebran conciertos en las playas y cenar al aire libre es una magnífica opción.

Sevilla

Barrio de Triana | Imagen cortesía de Turismo de Sevilla

Si tu destino es el Atlántico andaluz lo más probable que pases, sino por Sevilla, muy cerca, y su plaza de España estará entonces llamándote a voces; y quien dice su plaza de España dice su Giralda o sus Reales Alcázares. Además, al caer la noche, los sevillanos sacan a la calle su mejor humor y convierten en barrio de Triana en una fiesta con sus bares de tapas y su animado ambiente nocturno.

Sevilla | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Sevilla

Un consejo sencillo para disfrutar de Toledo, Córdoba o Sevilla a pesar del calor: madruga y, de 8 de la mañana a 12 del mediodía pasea sus calles y visita sus monumentos; de 12 de la mañana a las 6 de la tarde aprovecha para visitar museos y disfrutar con calma de la gastronomía local o incluso para echarte una pequeña siesta para poder después alargar el día a placer hasta bien entrada la noche recorriendo las plazas y jardines cordobeses, sus miradores y por supuesto sus terrazas.