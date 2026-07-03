Palacio de Bellas Artes de San Francisco: ¿sabías que el tamaño del actual duplica al del original?

Viajamos a Estados Unidos, concretamente hasta la ciudad de San Francisco, donde podemos encontrarnos con un gran número de monumentos y edificaciones verdaderamente sorprendentes, a la par que espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en el conocido como Palacio de Bellas Artes. Se trata de todo un icónico neoclásico extravagante, considerado como uno de los lugares más famosos de San Francisco para tomar fotografías, puesto que su belleza y su arquitectura hablan por sí solas.

Palacio de Bellas Artes de San Francisco, a través de su historia

Palacio Bellas Artes San Francisco | Imagen de Juansebayá, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Para comenzar, debemos tener en cuenta que la estructura románica fue diseñada por el arquitecto Bernard R. Maybeck para la Exposición Internacional de San Francisco de 1915. En este evento tan señalado se celebró la inauguración del Canal de Panamá y, a su vez, dio a San Francisco la posibilidad de reivindicarse tras el devastador terremoto que tuvo lugar en 1906.

De hecho, la rotonda con techo abovedado del Palacio de Bellas Artes, que cuenta con más de 12.000 obras de arte, fue uno de los monumentos, templos y pabellones que se erigieron para esta Exposición Internacional, que tuvo nueve meses de duración. Cuando la larga muestra terminó, todas las estructuras, excepto el Palacio, fueron destruidas.

Los habitantes de San Francisco eran incapaces de creer que fuesen a derruir ese glorioso tributo al arte, pero como fue construido para que durara poco tiempo se habían utilizado materiales como la madera, el yeso y la arpillera. Así pues, la estructura se desmoronó lentamente. A principios de la década de 1960, un filántropo donó dinero para salvar las ruinas y se utilizó un material de cemento mucho más duradero para la remodelación.

En la actualidad, el tamaño de este Palacio duplica al del original, y está conformado por un impresionante arco y urnas bajorrelieve, con impresionantes techos abovedados perfectamente decorados con pinturas alegóricas y columnas corintias adornadas con figuras femeninas cubiertas con túnicas. Cabe destacar que el Palacio de Bellas Artes de San Francisco cuenta con un teatro con capacidad para 1.000 personas, que se agregó en 1970 para albergar diversos eventos culturales y espectáculos en vivo.

Lo que es un hecho es que, con el paso del tiempo y contra todo pronóstico al ser conscientes de que se erigió de forma temporal, este Palacio de Bellas Artes se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la ciudad de San Francisco, más allá del Golden Gate, el Presidio Officer Club o, incluso, el Museo de la Familia de Walt Disney. Por lo tanto, cada vez son más los turistas que no dudan un solo segundo en acercarse hasta él para dejarse llevar por su belleza, tanto a nivel arquitectónico como cultural. ¡Y siendo honestos, no es para menos!