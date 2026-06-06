5 pueblos de la Sierra de Gredos perfectos para los días de calor

En la Sierra de Gredos podrás disfrutar de gargantas y piscinas naturales en pueblos con encanto como Arenas de San Pedro o Candeleda, también de pueblos de montaña donde las temperaturas son de lo más agradable incluso en verano como Hoyos del Espino o de pueblos que están a tiro de piedra de Madrid, los más cercanos de la Sierra de Gredos, como Casavieja o Piedralaves. ¿A cuál te escaparás algún que otro fin de semana de verano?

Si buscas lo más parecido a alta montaña te recomendamos Hoyos del Espino, si prefieres un entorno natural bello y de montaña pero no tan elevado, cualquiera de los otros cuatro pueblos que te recomendamos a continuación, los cuatro en el Valle del Tiétar, te encantarán:

Candeleda

Candeleda | Imgagen de AxeEffectPoweredByChuckNorris, licencia de dominio público: CC0, via Wikimedia Commons

Candeleda está en la zona más baja de la Sierra de Gredos pero le precede su fama por las gargantas y pozas naturales, también por sus zonas de baño en la Garganta de Santa María; en verano es una magnífica opción para darte un baño pero en junio también es atractiva a rabiar por la belleza del entorno, por la rica gastronomía de la zona y por el casco histórico del pueblo que ya en este mes luce ambiente veraniego.

Piedralaves

Piedralaves | Imagen de Asqueladd, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Es un pueblo rodeado de pinares y gargantas, un entorno natural de escándalo; si buscas darte un chapuzón, pocos lugares resultan más atractivos que la Garganta de Nuño Cojo; si quieres un pueblo de ambiente tranquilo y refrescante, Piedralaves sin duda colmará tus expectativas. Y todo ello sin olvidar que Piedralaves es un pueblo con mucho encanto por sus casas tradicionales de piedra y madera, sus plazas tranquilas y sus rincones con flores y fuentes.

Arenas de San Pedro

Arenas de San Pedro | Imagen de Asqueladd, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Arenas De San Pedro es uno de los pueblos más populares de la Sierra de Gredos tanto por el entorno donde está ubicado, el valle del Tiétar, como por el pueblo en sí mismo, con más servicios y más ambiente que otros pueblos de esta sierra; esto lo convierte en un destino perfecto tanto para los que huyen del calor como para quienes quieren disfrutar de un pueblo animado y una oferta de restauración más que interesante.

Casavieja

Iglesia de San Juan Bautista, Casavieja | Imagen de David casavieja, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Casavieja no es tan famoso ni tiene tantos visitantes como Candeleda o Arenas de San Pedro así que si buscas algo más tranquilo te encantará porque su entorno es ideal para amantes del senderismo por sus rutas con miradores de escándalo y cuenta también con pozas naturales muy accesibles; además, si vives en Madrid, te encantará saber que está a poco más de hora y media de la capital.

Hoyos del Espino

Hoyos del Espino | Imagen de Asqueladd, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Si quieres huir del calor tanto como sea posible, entre los pueblos de la Sierra de Gredos quédate con este, Hoyos del Espino. Además esta localidad es una de las puertas de entrada al Parque Nacional de Gredos y está muy cerca del famoso Charco de la Hoya, una piscina natural de agua especialmente frías… En Hoyos del Espino te refrescas sí o sí porque además las noches son realmente frescas, casi frías incluso en verano.