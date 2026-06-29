El Camino de Santiago que no todo el mundo se anima a hacer pero que merece la pena descubrir

No es ningún secreto que cada vez son más las personas que toman la decisión de hacer el Camino de Santiago. De hecho, según la Oficina del Peregrino de Santiago de Compostela, en 2025 llegaron a la ciudad 530.987 peregrinos. Eso sí, hay que tener en cuenta que no todos los que completan la ruta solicitan la Compostela, por lo que la cifra podría ser mayor.

Es más, hay quienes hacen solamente unos tramos del Camino y no llegan a Santiago. Lo que sí es un hecho es que casi la mitad de los peregrinos que completaron el camino en 2025 (el 43%) eran españoles, concretamente 228.527 personas. El segundo país con más presencia fue Estados Unidos, seguido de Italia, Alemania y Portugal.

En cuanto a la ruta más transitada, vuelve a destacar el Camino Francés, con 242.179 peregrinos. Por lo tanto, concentró casi la mitad de las Compostelas emitidas en 2025, seguida del Camino Portugués y el Camino Portugués por la costa. Aun así, hay rutas menos conocidas pero que merecen muchísimo la pena, como es el Camino Primitivo reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

Catedral de Santiago | Pixabay

Durante los siglos IX y X, se convirtió en una de las principales rutas de peregrinación hacia Santiago de Compostela y era utilizado por los habitantes de territorios asturianos y gallegos, pero también por otros habitantes de la Península Ibérica. Entre quienes recorrieron este camino destaca Alfonso III el Magno, sucesor de Alfonso II. Lo hizo en un par de ocasiones y fue el que promovió la consagración de la segunda basílica compostelana en 899.

Tras el traslado de la capital del reino a León entre los siglos XI y XII, el Camino Francés fue ganando cada vez más protagonismo. Eso sí, el Camino Primitivo siguió manteniendo una notable relevancia gracias a la devoción de las reliquias conservadas en las catedrales de San Salvador de Oviedo y de Lugo.

¿Cuál es el Itinerario del Camino Primitivo?

Estamos ante la ruta perfecta para los que dan el paso de recorrer el itinerario jacobeo más antiguo del que se tiene constancia. Fue el camino realizado por el rey Alfonso II el Casto en el siglo IX para venerar la recién descubierta tumba del Apóstol Santiago. Consta de varias etapas, divididas de la siguiente forma:

Primera etapa: Oviedo – Grado (25 km)

Segunda etapa: Grado - Salas (22 km)

Tercera etapa: Salas – Tineo (20 km)

Cuarta etapa: Tineo – Pola de Allande (27 km)

Quinta etapa: Pola de Allande – La Mesa (22 km)

Sexta etapa: La Mesa – Grandas de Salime (16 km)

Séptima etapa: Grandas de Salime - A Fonsagrada (25 km)

Octava etapa: A Fonsagrada – O Cádavo (24 km).

Novena etapa: O Cádavo – Lugo (30 km)

Décima etapa: Lugo – O Burgo de Negral (22 km)

Decimoprimera etapa: O Burgo de Negral – Melide (25 km – Conecta con el Camino Francés)

Decimosegunda etapa: Melide – Arzúa (14 km)

Decimotercera etapa: Arzúa – O Pedrouzo (19 km)

Decimocuarta etapa: O Pedrouzo – Santiago de Compostela (19 km)