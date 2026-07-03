Eclipse solar total: los mejores lugares de España para verlo el 12 de agosto

El próximo 12 de agosto de 2026, España será escenario de un eclipse solar total, un fenómeno astronómico que no se repetirá con estas características en décadas y que atraerá a miles de aficionados y turistas nacionales e internacionales.

La franja de totalidad atravesará el norte de la península, por lo que algunas comunidades autónomas ofrecerán las mejores condiciones para contemplar el eclipse en todo su esplendor. Entre los destinos más recomendados destacan Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Navarra y Aragón, además de otras zonas situadas dentro del recorrido de la sombra de la Luna.

Elegir un lugar con poca contaminación lumínica, cielos despejados y amplios espacios abiertos será clave para disfrutar de la experiencia. Miradores naturales, playas, montañas y parques naturales se perfilan como algunos de los mejores escenarios para observar cómo el día se convierte en noche durante unos minutos.

Ante el interés que está despertando este acontecimiento, numerosos destinos ya se preparan para recibir visitantes con actividades especiales, propuestas de astroturismo y eventos divulgativos. Los expertos recomiendan planificar el viaje con antelación, ya que se espera una elevada demanda de alojamientos en las zonas donde el eclipse podrá verse en su totalidad.

Eso sí, recuerdan que observar un eclipse solar requiere utilizar gafas homologadas específicamente para este tipo de fenómenos, ya que mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede provocar daños irreversibles en la vista.