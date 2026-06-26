Todo sobre la Virgen del Buen Parto y la tradición valenciana de dar nueve vueltas a la Catedral

Ponemos rumbo a Valencia, concretamente hasta su Catedral donde, en un altar, se venera una imagen mariana para una petición de lo más curiosa y peculiar. En la actualidad, y desde hace años, son muchas las futuras madres que cumplen con esta tradición, que es la de dar nueve vueltas por el interior de la Catedral durante el embarazo, mientras se encomiendan a esta Virgen para tener un buen parto.

A esta Imagen acuden creyentes practicantes, no practicantes y hasta agnósticas, siguiendo así una tradición valenciana de lo más singular, que consiste en dar nueve vueltas al interior del templo, una por cada mes de embarazo, y hacerlo un mes o semanas antes de la llegada del bebé. Las futuras madres deberán rezar en cada giro una oración ante esta imagen de la Virgen con el Niño, ubicada en la girola, detrás del altar.

En la tienda de la Catedral de Valencia, aportando la voluntad, se entrega una estampa con dicha oración junto a un cirio, para que la enciendas el día del parto. Tras el nacimiento del bebé, las familias regresan para presentarlo a la Virgen y, sobre todo, darle las gracias. Como es de esperar, a los visitantes del templo les resulta muy curioso encontrarse con mujeres embarazadas dando vueltas por el interior de la Catedral en sus últimas semanas de embarazo. Pero este es el verdadero motivo por el que lo hacen.

Cómo surgió la tradición y la historia que esconde la Virgen del Buen Parto

Esta curiosa tradición comenzó en el siglo XX, cuando un médico valenciano propició la costumbre de dar nueve vueltas a la Catedral, una por cada mes de gestación, y se vinculó al buen parto y al inicio de la maternidad con la imagen de Nuestra Señora del Buen Parto, anteriormente conocida como Virgen del Coro o Virgen de la Cadira.

Esta imagen mariana data del siglo XV y es de estilo gótico tardío. Podemos encontrarla en la girola desde los años 1940-1942, justo después de la finalización de la Guerra Civil española. Y es que, tras ésta, el coro se trasladó al ábside. Esta Virgen se le atribuye a José Castellnou, autor de la desaparecida custodia gótica de la Catedral de Valencia que fue fundida en Mallorca en 1812 para sufragar la guerra contra Napoleón.

Está realizada en piedra alabastrina policromada en el año 1465. Un dato que se sabe gracias a documentación que se encuentra en el Archivo Catedralicio, por el que se conoce que, en ese año, se efectuaron ciertos pagos, tanto a Castellnou por la imagen mariana y su corona original, como a los “piquapedrers” que elaboraron el trono. Estos trabajos se llevaron a cabo entre el 16 de mayo y el 14 de agosto de 1465. En la actualidad, esta Virgen se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la Catedral, especialmente para las embarazadas que están en sus últimas semanas de gestación que le piden con mucha fe tener un buen parto.