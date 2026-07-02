Qué significan los colores de las banderas de las playas: guía para saber si puedes bañarte este verano

Cada verano, miles de personas acuden a las playas españolas para disfrutar del mar, pero no siempre prestan atención a uno de los elementos más importantes para su seguridad: las banderas. Estos distintivos informan del estado del mar y de las condiciones para el baño, por lo que respetarlos es clave para evitar accidentes.

La bandera verde indica que el baño está permitido y que las condiciones del mar son favorables. Aunque siempre conviene actuar con prudencia, el oleaje, las corrientes y el viento no representan un riesgo significativo para la mayoría de los bañistas.

La bandera amarilla advierte de que el baño está permitido, pero con precaución. Puede deberse a oleaje moderado, corrientes, cambios bruscos de profundidad o a la presencia de medusas u otros factores que aconsejan extremar la vigilancia. En estas situaciones se recomienda no alejarse de la orilla y seguir en todo momento las indicaciones de los socorristas.

La bandera roja significa que el baño está prohibido. Se iza cuando existe un riesgo importante para la seguridad, ya sea por fuerte oleaje, corrientes peligrosas, mala visibilidad, contaminación puntual o cualquier otra circunstancia que pueda poner en peligro a los bañistas. Ignorar esta señal puede tener consecuencias muy graves.

En algunas playas también puede verse la bandera negra, aunque su uso es mucho menos frecuente. Este distintivo indica el cierre total de la playa y prohíbe tanto el baño como el acceso al agua debido a un grave problema ambiental o sanitario, como un episodio de contaminación, un vertido o cualquier otra situación que haga inseguro permanecer en la zona.

Además de estas banderas, muchas playas utilizan otras señales informativas. La bandera con medusas alerta de la presencia de estos animales en el agua; la bandera con una manga de viento informa sobre las condiciones para practicar deportes náuticos; y las banderas azules no están relacionadas con la seguridad del baño, sino que distinguen a las playas que cumplen criterios de calidad ambiental, accesibilidad, servicios y gestión sostenible.

Los socorristas son la principal referencia en cualquier playa. Antes de bañarse, conviene consultar el color de la bandera y respetar siempre sus indicaciones. Un gesto tan sencillo como mirar el mástil antes de entrar al agua puede marcar la diferencia entre disfrutar de un día de playa o enfrentarse a una situación de riesgo.