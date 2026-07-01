Estas son las 7 playas más paradisíacas de Galicia

Tanto en la Ría de Muros Noia (la ría de la Estrella) como en la península de O Morrazo y, por supuesto, en el Parque nacional de las Islas Atlánticas de Galicia hay playas que son paradisíacas pero no solo ahí... Galicia esconde también en A Costa da Morte e incluso en la costa lucense playas que nos regalan estampas que parecen paradisíacas.

Seguro que ya estás pensando en la Playa de Rodas, en las Islas Cíes y no vas mal, se trata probablemente de la playa más emblemática de toda Galicia pero no es la única de imagen paradisíaca, hay más, a continuación te desvelamos hasta siete que son auténticos paraísos terrenales de arena y mar.

Playa de Rodas

Playa de Rodas, islas Cíes | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Empezamos por la playa de Rodas, en las islas Cíes y frente a la costa de Vigo; es famosa por su finísima arena blanca, por sus aguas de color turquesa, por los bosques de pinos que llegan hasta el borde del arenal y porque es una playa virgen, no hay construcciones en la zona (ni las habrá porque forma parte de un Parque Nacional, el de las Islas Atlánticas de Galicia). La de Rodas parece una playa del Caribe rodeada de vegetación atlántica aunque la temperatura del agua no es la del Mar Caribe, además como tiene más de un kilómetro de largo, es perfecta para pasear junto al mar.

Playa de Melide

Playa de Melide | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

La playa de Melide está muy cerca del sendero costero de Cabo Home y sorprende a sus visitantes por lo claras que son sus aguas, lo que las hace más que recomendables para la práctica del snorkel, y por su finísima arena. ¿Lo mejor además de su estampa paradisíaca? Que el ambiente es tranquilo incluso en verano; es, eso sí, una playa más bien pequeña, de unos 250 metros de largo, así que no es la más recomendable de nuestra lista para pasear.

Playa de Barra

Playa de Barra | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Esta playa está en la península de O Morrazo y es una playa virgen, salvaje (y naturista aunque no todos sus visitantes practican el naturismo); es famosa por su arena blanca, por el pinar que hay justo detrás de la playa, por sus aguas transparentes y porque está en una zona sin urbanizar, es decir, sin construcciones cerca de la playa; además es una playa bastante más larga que la de Melide aunque no llega al kilómetro de longitud. Si la visitas por la tarde no te marches hasta que haya caído el sol, el atardecer aquí es uno de los más bonitos de Galicia.

Playa de Queiruga

Playa de Queiruga | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

La de Queiruga está en la ría de Muros Noia, concretamente en el municipio de Porto do Son y es una playa de arena clara rodeada de dunas y vegetación, es además una playa más bien larga (ronda el kilómetro y medio de longitud) y como tiene además unos 80 metros de ancho, es fácil encontrar siempre un lugar tranquilo; esta playa está muy cerca del espectacular Castro de Baroña (uno de los pocos que se conservan junto al mar) y desde aquí el atardecer es de una belleza inolvidable.

Playa de Carnota

Playa de Carnota | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Está en A Costa da Morte y es una de las playas más famosas de Galicia y también de las más largas, 7 kilómetros de largo (cuidado si la paseas, recuerda que tienes que recorrer el camino de vuelta…). Es una playa inmensa y virgen, de arena blanca y también con dunas y marismas y una laguna litoral, en realidad más que una playa es todo un ecosistema junto al Monte Pindo, que pasa por ser el Olimpo de los celtas. Los atardeceres aquí son también un auténtico espectáculo.

Playa de Area Longa

Playa de Area Longa | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Area Longa no es tan conocida como otras playas gallegas y quizá por eso quienes la visitan nunca la olvidan, porque sorprende por sus aguas cristalinas, su arena blanca y las colinas verdes que la rodean; si a esto añadimos que es algo así como una playa secreta que recibe pocos visitantes, es más fácil entender que forme parte de nuestra lista. Esta preciosa playa tiene una longitud que supera el kilómetro, perfecta para caminar junto al mar y es, además, una de las pocas que no está las zonas que destacábamos al principio de esta noticia, está en la provincia de Lugo, en el municipio de O Vicedo.

Playa de Xilloi

Playa de Xilloi | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

En Galicia esta playa tiene cierta popularidad pero es prácticamente desconocida entre los turistas; quienes llegan a ella se enamoran irremediablemente de sus aguas color esmeralda, de su arena suave, de los acantilados que la rodean… y además la disfrutan a placer porque no se trata de una playa que reciba demasiados visitantes. Como Area Longa, Xilloi también está en la costa de Lugo y en el municipio de O Vicedo, muy cerca de hecho una de la otra así que no tienes que elegir, puedes visitarlas ambas en el mismo día o incluso en la misma tarde.