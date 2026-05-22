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El parque acuático hinchable más grande de España vuelve en junio: Está en Toledo

Este mes de junio vuelve a abrir Aguapark Toledo, el parque acuático hinchable más grande de España. Situado en El Casar de Escalona, cuenta con toboganes, piscinas, castillos hinchables, espectáculos y hasta bungalows para dormir.

Parque acuático hinchable

Foto de iStock

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Irene Picazo
Publicado:

En Viajestic somos auténticos amantes de los parques temáticos... y también de los acuáticos. El año pasado tuvimos la gran oportunidad de conocer Aquascope, el mejor parque acuático del mundo que tiene 8 increíbles toboganes.

Sin embargo, no necesitamos movernos de nuestro país para disfrutar de un día de diversión y este mes de junio vuelve a abrir el parque acuático hinchable más grande de España: Aguapark Toledo.

Está ubicado en el pabellón municipal de El Casar de Escalona y abre sus puertas este año el 26 de junio. Cuenta con muchos toboganes, piscinas, tumbonas, castillos hinchables, espectáculos, una zona de restauración... ¡ahora tiene hasta unos bungalows donde puedes quedarte a dormir!

Precios y horarios

Horarios

Parque Acuático:

  • Lunes a domingo: 12:00 – 20:00
  • Cierre de atracciones 19:00

Restaurante:

  • Abierto todos los días: 12:00 – 20:00

Precios de entradas

  • Entrada General (Lunes a Viernes): €18.90
  • Entrada General (Sabado a Domingo): €21.90
  • Entrada Reducida (Lunes a Viernes): €14.90
  • Entrada Reducida (Sabado a Domingo): €18.90
  • Entrada para niños menores a 1 metro: Gratis

La entrada reducida es para niños de 1m a 1.40m, personas mayores de 65 años y personas con un 33% o más de discapacidad, con documentación oficial para acreditar el descuento en taquilla.

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