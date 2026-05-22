El parque acuático hinchable más grande de España vuelve en junio: Está en Toledo

En Viajestic somos auténticos amantes de los parques temáticos... y también de los acuáticos. El año pasado tuvimos la gran oportunidad de conocer Aquascope, el mejor parque acuático del mundo que tiene 8 increíbles toboganes.

Sin embargo, no necesitamos movernos de nuestro país para disfrutar de un día de diversión y este mes de junio vuelve a abrir el parque acuático hinchable más grande de España: Aguapark Toledo.

Está ubicado en el pabellón municipal de El Casar de Escalona y abre sus puertas este año el 26 de junio. Cuenta con muchos toboganes, piscinas, tumbonas, castillos hinchables, espectáculos, una zona de restauración... ¡ahora tiene hasta unos bungalows donde puedes quedarte a dormir!

Precios y horarios

Horarios

Parque Acuático:

Lunes a domingo: 12:00 – 20:00

Cierre de atracciones 19:00

Restaurante:

Abierto todos los días: 12:00 – 20:00

Precios de entradas

Entrada General (Lunes a Viernes): €18.90

Entrada General (Sabado a Domingo): €21.90

Entrada Reducida (Lunes a Viernes): €14.90

Entrada Reducida (Sabado a Domingo): €18.90

Entrada para niños menores a 1 metro: Gratis

La entrada reducida es para niños de 1m a 1.40m, personas mayores de 65 años y personas con un 33% o más de discapacidad, con documentación oficial para acreditar el descuento en taquilla.