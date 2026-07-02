El pueblo más bonito de España para viajar en julio de 2026 está en Asturias según National Geographic

Ahora que ya estamos en pleno mes de julio, son muchas las personas que ya han empezado sus vacaciones y Asturias es una de las regiones que más visitas recibe en estas fechas. Como bien sabrás, National Geographic cada mes elige un pueblo como el más bonito de España, en el mes de junio el afortunado fue Durro, en Cataluña y ahora la revista ha viajado hasta el norte de nuestro país.

Y a elegido a Celorio como el pueblo más bonito de España del mes de julio y no es de extrañar, ya que se trata de uno de los pueblos costeros más bonitos del concejo de Llanes, en el oriente de Asturias. Rodeado por algunas de las playas más espectaculares del Cantábrico y con la Sierra del Cuera y los Picos de Europa muy cerca, combina patrimonio histórico, naturaleza y un marcado ambiente marinero.

Qué ver en Celorio

El principal símbolo de Celorio es el antiguo monasterio de San Salvador, fundado en el siglo XI y considerado uno de los conjuntos históricos más importantes de la localidad. Junto a él se alza la iglesia parroquial, que mantiene elementos de origen medieval y recuerda la relevancia que este enclave tuvo durante siglos. Muy cerca se encuentra uno de los rincones más curiosos del pueblo, la conocida como Cara de Cristo, una formación rocosa que, vista desde un determinado ángulo, dibuja el perfil de un rostro humano y se ha convertido en una de las imágenes más fotografiadas de la zona.

Pero si hay algo que hace especial a Celorio son sus playas. En apenas unos kilómetros concentra varios arenales de gran belleza que figuran entre los mejores de Asturias. La playa de Palombina es la más conocida y familiar, gracias a su arena fina, sus aguas tranquilas y la amplia oferta de servicios. Muy cerca se encuentra Borizo, considerada una de las joyas del litoral asturiano por sus aguas cristalinas y las vistas hacia los islotes que emergen frente a la costa. Para quienes buscan un ambiente más salvaje, la playa de San Martín ofrece un paisaje prácticamente virgen, rodeado de acantilados y muy apreciado por los aficionados al surf y a los paseos durante la bajamar. Completan el litoral pequeñas calas como Las Cámaras, Los Curas, Portiello o Troenzo, ideales para disfrutar del mar lejos de las aglomeraciones.

Además de relajarse en la playa, Celorio invita a recorrer la senda costera que conecta diferentes pueblos del concejo de Llanes y ofrece espectaculares panorámicas del Cantábrico. También es un destino perfecto para practicar actividades como surf, paddle surf, kayak o snorkel cuando las condiciones del mar lo permiten. Su cercanía a otros lugares emblemáticos, como la playa de Gulpiyuri, los Bufones de Pría o los Picos de Europa, convierte al pueblo en una excelente base para descubrir algunos de los paisajes más impresionantes de Asturias.

La gastronomía es otro de sus grandes atractivos. Los restaurantes y sidrerías del pueblo ofrecen pescados, mariscos y recetas tradicionales asturianas que pueden disfrutarse en un ambiente tranquilo y con vistas al mar. Todo ello hace de Celorio un destino que reúne patrimonio, naturaleza, playas y cultura marinera, manteniendo intacto el carácter auténtico que ha convertido a esta localidad en uno de los rincones más especiales de la costa asturiana.