Para buscar un buen destino de playa y verano podríamos cerrar los ojos y marcar a ciegas cualquier punto de nuestras costas; es verdad que no es lo mismo el Mediterráneo que el Atlántico ni todos los pueblos pesqueros son iguales y, ciertamente, solo un pueblo puede decir que está a la Vera del Mediterráneo así, con mayúscula. Y ahí nos vamos precisamente (o te sugerimos que vayas…), a Vera.

Bañada por el Mediterráneo, esta localidad andaluza de la provincia de Almería nos ofrece no solo playas de escándalo (aunque cabe reconocer que a las puertas del mes de junio este es su principal atractivo) sino también una gastronomía rica a rabiar, una agenda de ocio y cultura envidiable, espacios naturales en los que huir del calor más allá de la playa y un patrimonio histórico no poco interesante. La verdad es que Vera, como destino vacacional y veraniego, no le falta de nada.

Así son las playas de Vera

Vera | Imagen cortesía de Turismo de Vera

Las playas de Vera parece hechas para ser disfrutadas del amanecer al anochecer de una y mil maneras: practicando windsurf, paddle surf, kayak y navegación a vela o en catamarán en el agua; de chiringuito en chiringuito y también en sus Beach clubs junto al mar pero fuera del agua; y gozando a lo grande de un concierto junto al mar, se celebran cada martes y jueves y es un modo perfecto de disfrutar de un bello atardecer a buen ritmo.

¿Las mejores playas de Vera? El Playazo, Puerto Rey, Las Marinas-Bolaga y Cala Marqués.

No solo de playa vive el verano

Cicloturismo en Vera | Imagen cortesía de Turismo de Vera

Claro que cabe la posibilidad que no seas de los que, llegado el verano, sueña con acampar en el playa de la mañana a la noche, quizá quieras combinar tus vacaciones a la Vera del Mediterráneo con experiencias que vayan más allá del mar y en Vera podrás hacerlo: lugares como el Salar de los Canos y la Laguna de Puerto Rey representan un modo diferente de pasar un día de verano disfrutando de la naturaleza; en Vera se puede disfrutar de rutas de senderismo o cicloturismo que recorren senderos costeros, suaves colinas, caminos rurales e incluso carreteras.

Claro que estamos ya en pleno verano así que lo más recomendable es que si quieres gozar de estas rutas lo hagas en las primeras horas del día o incluso en las últimas, nunca pleno sol de mediodía.

Lo rico que se come en Vera

Degustación en Vera | Imagen cortesía de Turismo de Vera

Otra de las cosas que te enamorarán de Vera es su oferta gastronómica, una propuesta que combina productos frescos del Mediterráneo con verduras, hortalizas y frutas de la huerta almeriense; las suyas son recetas de cocina mediterránea, sin duda, pero cada zona del Mediterráneo tiene lo suyo también en las cosas de comer, las de Vera son el ajo colorao (elaborado con patatas molidas con pimientos secos y comino), y también los gurullos (pasta preparada con harina de trigo, agua y azafrán).

Además en Vera han proliferado también las propuestas de nueva cocina arraigada en las tradiciones locales, podrás descubrir sus sabores en los bares y restaurantes de todo el municipio.

Patrimonio histórico y cultural

Yacimiento de Bayra | Imagen cortesía de Turismo de Vera

Aunque cuando pensamos en Vera y verano solemos vernos tomando el sol y el mar en el Playazo, lo cierto es es que esta localidad almeriense es también un lugar histórico, no en vano su historia comienza a contarse hace más de 2.000 años, algo que descubrirás recorriendo sus calles.

¿Visitas imperdibles en Vera pensando en su patrimonio histórico? La Iglesia Fortaleza de Nuestra Señora de la Encarnación, que pasa por ser una de las más importantes de toda Andalucía; la Fuente de los Cuatro Caños, que es de origen árabe; la Plaza Mayor; la Plaza de Toros, que es además la más antigua de la provincia de Almería y por supuesto el yacimiento arqueológico de Bayra, una antigua ciudad nazarí.

Añade a todo esto las fiestas más populares de Vera que van de la Semana Santa a Moros y Cristianos y Carnaval pasando las fiestas en honor a San Cleofás que, al celebrarse la última semana de septiembre, sirven de despedida y cierre del verano.