Destinos en los que el calor puede arruinarte el viaje si los visitas en verano

¿Eres de los que se ha prometido viajar a Egipto antes de morir? Entonces seguro que sabes que no conviene hacer ese viaje en verano y si de Egipto es recomendable privarse en verano, siendo como es también uno de esos destinos de escándalo a los que hay que viajar al menos una vez en la vida, otros lugares en los que el calor aprieta más allá de lo soportable deben también aparecer en nuestra lista de próximos destinos con el semáforo rojo en verano ¿de qué lugares hablamos? De Egipto, claro, pero también de Las Vegas en Estados Unidos, de Delhi en la India y de los destinos de calor y lujo por excelencia: Doha en Qatar y Dubai en Emiratos Árabes Unidos.

Egipto

Egipto | Pixabay

En Egipto, tanto en El Cairo como en el Valle de los Reyes, el sol cae sin piedad sobre la tierra y las temperaturas superan alegremente los 40 grados lo que hace casi imposible recorrer tanto las calles de la ciudad de El Cairo como el famoso Valle de los Reyes durante buena parte del día… entonces ¿no se puede viajar a Egipto en verano? Poder se puede y, si te resulta imposible hacerlo en otra época del año, nos atrevemos a sugerirte que no te prives, ahora bien, prepárate no solo a pasar un calor de infierno sino a madrugar como nunca porque durante las horas centrales del día tendrás que buscar refugio…

Las Vegas, en Estados Unidos

Las Vegas | Pixabay

Es verdad que si algo no falta en Las Vegas son lugares en los que refugiarte del calor, ahora bien, ese refugiarse no es un decir, es una necesidad vital porque aquí durante el día no es que se superen los 40 grados con facilidad, es que con esa misma facilidad se alcanzan los 45… Eso hace que el verano no sea el mejor momento del año para viajar a la ciudad del juego y las bodas express por excelencia.

Delhi, en la India

Delhi | Pixabay

La verdad es que nos sobran los motivos para no viajar a Delhi en verano… y no es que la ciudad no lo merezca, la India es un país para descubrirlo a placer y en el que maravillarse ante obras que forman parte de lo mejor de la arquitectura y la escultura universal, ahora bien, en verano confluyen la humedad y las lluvias con el calor ¿te imaginas altos niveles de humedad y 45 grados de temperatura? Eso es lo que sufrirás en Delhi si visitas la ciudad en nuestro verano.

Doha, en Qatar

Doha | Pixabay

El verano en Doha es el propio de un desierto: entre los meses de junio y septiembre las temperaturas máximas superan de largo los 40 grados, llegan a ir más allá incluso de los 45 y, por si esto fuera poco, las mínimas ronda los 30 grados, dicho de otro modo, en Doha en verano no sabe refrescar así que, salvo que quieras pasarte las horas a remojo o en lugares con aire acondicionado, nuestra recomendación es que disfrutes de Doha y de todo lo que tiene que ofrecer, sí, en otra época del año, más que entre mayo y octubre hazlo ente noviembre y abril.

Dubai

Dubai | Pixabay

Con Dubai nos sucede algo parecido a Doha, el verano es desértico y tórrido aunque aquí los 40 grados solo se superan entre junio y septiembre ¿los meses más cálidos? Julio y agosto, además hay que tener en cuenta que, por los altos niveles de humedad en la costa, entre junio y septiembre la sensación térmica es incluso más intensa. Dubai en verano es insoportable sin estar a cubierto y con aire acondicionado así que si lo que quieres es ver y pasear la ciudad a placer, mejor visítala entre los meses de octubre y mayo.