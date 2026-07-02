Sumba: un destino exótico en Indonesia no tan masificado como Bali

En julio Sumba está en plena estación seca y resulta difícil no enamorarse de sus colinas verdes y sus cascadas, de sus inmensas playas y de su cultura ancestral; se trata de una isla salvaje en Indonesia ubicada al este de Bali, en ella viven unas 800.000 personas que subsisten gracias a la agricultura; aquí la vida es rural y gira alrededor de los arrozales, las sabanas, los caballos y las tradiciones ancestrales. ¿Y el turismo? Es verdad que ya ha llegado a Sumba, lo cual no deja de ser una buena noticia porque eso nos asegura unos mínimos de infraestructura turística que siempre agradecemos, pero se limita a zonas concretas de la isla de modo que ésta mantiene por el momento su esencia.

Sumba es una isla colinas onduladas, sabanas doradas y costa recortada, de acantilados de escándalo e interminables playas vírgenes ¿cómo no querer visitarla? Eso sí, llegar cuesta un poco porque no hay vuelos directos, desde España hay que volar a Bali y desde allí a Sumba porque hay conexiones aéreas diarias a esta isla (el vuelo es de una hora).

Nihi Sumba | Imagen de "Once in a Lifetime Journey", licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Lo que descubrirás en Sumba es una Indonesia diferente o, cabría decir, la auténtica Indonesia: aquí hay aldeas tradicionales, tumbas megalíticas, caballos pastando libremente, paisajes abiertos, playas de postal que están, además, casi desiertas… Y de todo esto ¿qué es lo que no debes perderte si vuelas hasta Sumba?

Laguna Weekuri

Esta laguna es el lugar más famoso de toda la isla y es que se trata de una laguna de agua salada conectada al océano por grietas subterráneas; el color del agua es, sencillamente, inolvidable.

Playa de Nihiwatu

Es, probablemente, la mejor playa de Indonesia (que ya es decir…); se trata de una playa de arena blanca y olas perfectas para surfear y, como sucede en general en todas las playas de Sumba, está prácticamente desierta; es precisamente en esta playa donde se concentra el turismo, al menos el de alto poder adquisitivo porque aquí está Nihi Sumba, que pasa por ser uno de los mejores hoteles del mundo.

Ratenggaro

Ratenggaro es un pueblo tradicional indonesio que tiende a dejar sin palabras a quienes lo visitan por sus espectaculares casas, una espectacularidad que deben a sus tejados porque alcanzan los 15 metros de altura; además aquí hay tumbas megalíticas y unas vistas al mar de las que cortan la respiración, no pocas familias siguen viviendo aquí, siguiendo sus costumbres ancestrales.

Casas tradicionales en Sumba | Imagen de Wybe, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Cascada Tanggedu

No es una cascada como tal sino una sucesión de cascadas y piscinas naturales que no por nada son popularmente conocidas como el Gran Cañón de Sumba.

Playa Walakiri

Volvemos a la playa porque la de Walakiri es muy diferente a Nihiwatu, esta es famosa por sus manglares que transforman la playa entera cuando baja la marea, si tienes la oportunidad de ver atardecer aquí con marea baja… ni te lo pienses.