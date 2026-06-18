El Real Alcázar de Sevilla crea una entrada exclusiva para sevillanos y residentes sin colas con turistas

El Real Alcázar de Sevilla, ha celebrado un Consejo Consultivo en la que se ha acordado la creación de una entrada independiente para los nacidos en Sevilla o residentes de la ciudad, que permitirá acceder al recinto sin tener que compartir las colas de acceso con los visitantes y turistas.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, esta nueva entrada formará parte del proyecto de adecuación de las Casas 7 y 8 del Patio de Banderas, donde el Patronato del Real Alcázar impulsará además un gran Centro de Interpretación dotado de las últimas tecnologías. Este espacio permitirá a los visitantes conocer la evolución histórica del monumento desde el siglo XI hasta la actualidad, al tiempo que mostrará los más de mil años de historia que atesora la cripta arqueológica del Patio de Banderas.

De esta manera, la actuación contempla la habilitación de un acceso específico a través del patio de estas edificaciones, con un sistema de entrada diferenciado del actual acceso al Alcázar. Esta reordenación permitirá mejorar la experiencia de los sevillanos, optimizar los flujos de visitantes y reorganizar los controles de seguridad, los escáneres y la tienda situados junto a la Puerta del León.

En este sentido, José Luis Sanz, ha señalado que pretenden que los sevillanos "sientan el Alcázar aún más como suyo y que puedan disfrutarlo en las mejores condiciones posibles". Además, el alcalde ha destacado que este proyecto "va mucho más allá de una nueva entrada". "Estamos creando un gran centro de interpretación que permitirá comprender no solo la historia del Real Alcázar, sino también la de Sevilla desde sus orígenes", ha asegurado.

En la reunión han estado presentes Sanz, el teniente de alcalde, Juan Bueno, así como la directora gerente del Real Alcázar, Ana Jáuregui y distintos vocales del Consejo Consultivo como Ana de la Cueva, Luis Miguel Martín Rubio, Enriqueta Vila Vilar, Isabel de León Borrero, Pilar León-Castro, Macario Valpuesta, Adolfo González y el secretario General del Ayuntamiento, Luis Enrique Flores.

Balance aniversario boda de Carlos V

Durante la reunión también se ha realizado balance de la programación impulsada con motivo del 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, una efeméride para la que el Real Alcázar ha diseñado un total de 17 actividades culturales, divulgativas y conmemorativas de las que ya se han desarrollado el 70 por ciento.

Entre ellas, la recreación histórica de la boda imperial, el videomapping conmemorativo, el congreso internacional sobre Carlos V, las exposiciones 'Tesoros Bibliográficos de Carlos V', la muestra pictórica 'Ecos de un Imperio', las visitas temáticas para sevillanos y escolares, así como la instalación audiovisual permanente en el Salón de Embajadores.

Actualmente, continúan desarrollándose las visitas teatralizadas nocturnas y la próxima semana dará comienzo una nueva edición de los conciertos de verano en los jardines del Real Alcázar. La programación concluirá durante el último trimestre del año con talleres especializados sobre vestuario, gastronomía, música, danza renacentista, botica y lutería, además de concursos de fotografía, poesía y orfebrería, la colocación de una placa conmemorativa y una edición especial de la revista 'Apuntes'.

En materia de conservación patrimonial, el Consejo Consultivo ha conocido el avance de la veintena de actuaciones que se encuentran actualmente en marcha. Asimismo, continúan los trabajos en las carpinterías históricas del Alcázar.

Real Alcázar de Sevilla | iStock

En esa línea, también se está desarrollando la restauración integral del Cenador de Carlos V, una de las actuaciones patrimoniales más importantes actualmente en ejecución dentro del conjunto monumental y cuyas obras fueron adjudicadas por un importe de 1,65 millones de euros y cuentan con un plazo de ejecución de doce meses.

Desde su inicio el pasado mes de marzo se han acometido trabajos de protección del entorno, desmontaje de cubiertas, estudios estructurales y labores de restauración de yeserías, pinturas murales y elementos cerámicos.

Así, los trabajos han permitido detectar importantes patologías en la estructura de madera, algunas con pérdida total de consistencia, que están siendo tratadas conforme a los criterios técnicos establecidos para garantizar la conservación de este singular espacio renacentista.

Junto a estas actuaciones, el Patronato continúa avanzando en otros proyectos de conservación y mejora, entre ellos la restauración de los entelados de la Capilla de los Mareantes, las yeserías del Patio de las Doncellas, la museografía del semisótano, la dotación del nuevo taller ubicado en la Casa del Inglés o la futura restauración del conjunto escultórico de Mercurio.

Igualmente, se mantienen los trabajos permanentes de conservación preventiva en distintos espacios del monumento, incluyendo intervenciones en el Cuarto Alto, el Oratorio de Isabel la Católica, la galería superior del Patio de las Doncellas, la cripta, cubiertas, estanques, columnas y elementos cerámicos.