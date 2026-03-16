Semana Santa en España: dónde vivirla intensamente

Es verdad que la Semana Santa se celebra con espiritualidad y misticismo en todos los lugares de tradición católica, ahora bien, si hay un país famoso por su modo y manera de celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesús ese es, sin duda, España. Y es aunque aunque haya localidades a las que precede su fama en esta época del año, España entera de norte a sur y de este a oeste sale a las calles para celebrar la Semana Santa. Entonces ¿dónde ir para vivirla intensamente? Dependerá más de cómo cifres tú esa intensidad (si eres más de saetas o de silencio, de Domingo de Ramos o de Resurrección, de Santo Encuentro o de Santo Entierro…). A continuación hacemos un repaso por la geografía española y sus celebraciones de Semana Santa más emblemáticas.

Empezamos nuestra ruta destacando las celebraciones de Semana Santa que gozan de la consideración como Fiestas Turísticas de Interés Internacional, de norte a sur: Ferrol y Vivero en Galicia para quienes quieren disfrutar de una Semana Santa de ambiente marinero; la Semana Santa de Castilla y León pasa por ser la sobria e intimista, puedes vivirla en Valladolid, Zamora, León, Salamanca, Medina del Campo, Medina de Rioseco, Palencia y Ávila; en Aragón también se echan a las calles en Semana Santa, particularmente en Zaragoza.

Procesión del Santo Encuentro en Ferrol | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

En Castilla la Mancha gozan de fama las celebraciones de Semana Santa de Cuenca, Hellín y Toledo y en Extremadura las de Cáceres, Badajoz y Mérida; si quieres combinar un viaje de Semana Santa con otro de primavera la región de Murcia es una gran opción porque que no solo la Semana Santa de Murcia ciudad es célebre, también la de Cartagena, Jumilla o Lorca y la de Cieza, pueblo íntimamente ligado al campo y sus flores; en Alicante destacan las celebraciones en Elche, Jumilla y Crevillente; en Andalucía destacan sobre todas las demás la Semana Santa de Sevilla, Málaga y Granada.

Seguimos avanzando con aquellas celebraciones que son Fiesta Turística de Interés Nacional: en Castilla y León destacan las celebraciones de Astorga, Ponferrada, Sahagún, Burgos y Segovia; en Aragón Teruel y Barbastro y La Rioja Logroño y Calahorra; en Madrid la monumental, cervantina y universitaria Alcalá de Henares; en Extremadura Jerez de los Caballeros y Plasencia mientras en Castilla la Mancha Ocaña, Ciudad Real, Tobarra y Albacete son las localidades destacadas; hacia el Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana, Alcira, Sagunto, Valencia, Gandía y Alicante y en Andalucía Cabra, Jerez de la Frontera, Riogordo, Baena, Almería, Cádiz y Córdoba.

Semana Santa de Sevilla | Pexels

A todas estas celebraciones de Semana Santa no solo hay que añadir las que sin ser Fiesta Turística de Interés Internacional ni Nacional también gozan de tradición e historia y por supuesto las representaciones de la Pasión entre las que destacan la Ruta de la Pasión de Calatrava, la Pasión Viviente de Castro Urdiales y la de Oliva de la Frontera; y no solo eso… hay también tradiciones especialmente llamativas en esta época como son Los Picaos de San Vicente de la Sonsierra, el Volantín y la Bajada del Ángel de Tudela.

Visto así, si eres de los que quiere huir de la Semana Santa en lugar de zambullirse en ella, en España no tendrás muchas opciones… en cambio si lo que buscas es vivir la Semana Santa intensamente lo que te costará será elegir solo un lugar.