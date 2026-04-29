Los españoles gastarán de media 32,5 euros en restaurantes en el puente de Mayo

Los españoles elevarán un 3% su gasto en restaurantes durante este Puente de Mayo, hasta los 32,5 euros, según los datos registrados por TheFork, la plataforma de reservas 'online' en restaurantes.

En concreto, las previsiones del sector para el puente de mayo apuntan un crecimiento positivo de las reservas del 4% durante todo el fin de semana, en comparación al año pasado.

Respecto a las provincias donde más crecerán las reservas se perfilan Madrid, con un alza del 20%, seguida por Alicante (19%), Tenerife (16%), Granada (13%) y Valencia (11%).

Por su parte, Madrid y Barcelona son las regiones que concentran el mayor volumen de reservas, con un 39% y 17%, respectivamente, por encima de Valencia, Málaga y Alicante, todas con un 5%, lo que confirma el peso de los grandes núcleos poblaciones en este tipo de periodos, así como de las regiones turísticas de sol y playa.

Mientras que el día que congrega más reservas es el domingo 3, acumulando un 35% del total, y de ellas, un 20% son para grupos de 6 o más personas, lo que evidencia la tendencia a celebrar el 'Día de la Madre' en familia. Por su parte, el viernes 1 representa un 33% de las registradas por la plataforma durante este periodo festivo.

Respecto a las cocinas más populares para estos días, la mediterránea sigue liderando los gustos nacionales con un 30%, seguida de la española (14%) y la italiana (8%).