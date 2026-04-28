Del 30 de abril al 3 de mayo Alcalá de Henares es Roma

Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, celebra desde hace seis años una fiesta de recreación histórica, desarrollada además con gran rigor histórico, que resulta cada año más espectacular que el anterior y nos permite viajar a la antigua Roma sin salir de la Comunidad de Madrid a través de desfiles militares, rituales nocturnos a las luz de las antorchas y espectáculos en el Gran Circus Maximus.

Las citas ineludibles de esta fiesta de recreación histórica empiezan con el Mercado Romano que no solo enamora a quienes lo recorren por su artesanía sino también por sus recreaciones y la música en vivo; visitar este Mercado Romano es empezar a sentir que estás en Roma, 2000 años atrás… Para continuar con la experiencia otra visita imperdible es la del Gran Circus Maximus el 1 de mayo para gozar de un espectáculo propio del mismísimo Coliseo Romano.

Complutum Renacida. Alcalá de Henares | Imagen cortesía de Turismo de Alcalá de Henares

Ya el 2 de mayo tiene lugar el espectacular desfile romano como evento estelar de ese día aunque no el único, también el 2 de mayo y a lo largo del día (especialmente por la mañana y por la noche) tienen lugar varios eventos interesantes: si estás por la noche en la ciudad no puedes perderte rituales como Lemuria a las 10 de la noche ni espectáculos escénicos como El último conjuro hasta las 11 y media de la noche.

El 3 de mayo es el último día de Complutum Renacida, un festival que termina con talleres familiares en el Antiquarium.

Mercadillo en Complutum Renacida. Alcalá de Henares | Imagen cortesía de Turismo de Alcalá de Henares

Más de 100 recreadores históricos convertirán Alcalá de Henares del 30 de abril al 3 de mayo en la Antigua Roma así que, si eres de los que viaja a Madrid en este jugoso puente o de los que se queda en la capital o en los pueblos y provincias de alrededor, aquí tienes un plan realmente imperdible: Complutum Renacida.