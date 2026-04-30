La ciudad del País Vasco que ha sido elegida el "mejor destino gastronómico" de España según National Geographic

Recientemente te contábamos que Llanes, en Asturias, había sido elegido el Mejor Destino de Playa de España según National Geographic, y ahora queremos hablarte de la ciudad del País Vasco que ha ganado el premio al "mejor destino gastronómico" de nuestro país.

Y es que, como bien sabemos, en España se come bien en cualquier parte, pero siempre hay un municipio en el que todos los españoles coincidimos: Bilbao.

Pintxos vascos | iStock

La ciudad ha recibido este título por parte de la revista gracias a sus bares y tabernas del Casco Viejo, a sus pintxos y su txakoli, a sus productos y a lugares como el Mercado de la Ribera. Además, como bien mencionan en el artículo, en Bilbao hay 5 restaurantes premiados con una estrella Michelin.

La comida típica de Bilbao se basa en productos del mar y la tierra, destacando el bacalao al pil-pil o a la vizcaína, marmitako, kokotxas, rabas... etc. También son imprescindibles el el chuletón, el queso Idiazábal y dulces como las carolinas o el pastel de arroz.

Qué ver y hacer en Bilbao

Bilbao combina tradición y modernidad en un recorrido imprescindible que comienza en el Casco Viejo (Las Siete Calles), donde perderse entre calles históricas, la Catedral de Santiago y sus bares de pintxos. Muy cerca, el Mercado de la Ribera ofrece una parada gastronómica clave, mientras que el paseo por la ría permite descubrir la esencia de la ciudad.

El gran icono es el Museo Guggenheim, con su arquitectura vanguardista y obras contemporáneas, acompañado por esculturas como el Puppy o Mamá. A su alrededor, la ciudad muestra su cara más moderna con zonas como Abandoibarra, el Palacio Euskalduna o la Torre Iberdrola, perfectas para pasear y disfrutar del Bilbao más actual.

Bilbao, en el País Vasco | Jose Francisco Fernandez Saura / Pexels

Para completar la visita, merece la pena subir al mirador de Artxanda para tener las mejores vistas de la ciudad, cruzar el Puente Colgante de Bizkaia (Patrimonio de la Humanidad) o acercarse a la costa para conocer lugares como Getxo. Todo acompañado de su gastronomía, donde los pintxos y la cocina vasca son parte esencial de la experiencia.