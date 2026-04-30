Queima das fitas, una de las fiestas universitarias más antiguas se celebra en Coimbra

La Queima das Fitas es el mayor evento universitario de Coimbra, lo que equivale a ser la celebración universitaria más notable de todo Portugal ¿imaginas en qué consiste esta fiesta y qué se celebra? La traducción literal del nombre es quema de las cintas y sí, es la fiesta que celebra no solo el final del curso sino el final de la etapa universitaria para los que están a punto de graduarse; se celebra en las dos primeras semanas de mayo (aunque se ajustan al calendario académico) y son todo diversión.

La Queima das Fitas es una fiesta con dos caras, por una parte se organizan desfiles y otros actos solemnes y por otra parte se celebran conciertos y fiestas nocturnas; el ambiente es muy festivo en toda la ciudad durante los días que dura la Queima.

Entre los actos solemnes destaca la Serenata Monumental en la que se canta el fado de Coimbra y también el Cortejo, que es el gran desfile estudiantil de carrozas que recorre la ciudad, los estudiantes que participan en este desfile lo hacen luciendo sus capas negras tradicionales; aunque el evento más representativo es el que da nombre a esta fiesta universitaria: los estudiantes que se gradúan este año, es decir, los que terminan sus estudios, queman las cintas que representan a su facultad, es un curioso ritual que sirve como cierre a su etapa académica.

Queima das fitas, Coimbra | Imagen de Ángel Serrano Sánchez de León, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

La Queima das Fitas es una fiesta universitaria de fama internacional y son muchos los estudiantes portugueses que, aunque cursen sus estudios en otras universidades del país, se acercan a Coimbra en los días de esta fiesta y es que, aunque es una fiesta con aire solemne que mantiene vivos rituales universitarios centenarios, es también una fiesta moderna, divertida y con mucho ambiente. No en vano la de Coimbra es una de las universidades más antiguas de Europa.